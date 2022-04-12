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Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:46

Kayserispor Başkan Berna Gözbaşı: Rizespor maçında taraftarımızı tribünde görmek istiyorum

Kayserispor Başkan Berna Gözbaşı: Rizespor maçında taraftarımızı tribünde görmek istiyorum

Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Rizespor maçında taraftarımızı tribünde görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, taraftar desteği istedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları 25 TL ila 90 TL arasında satışa çıkarıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor maçında taraftar desteğini tribünde hissetmek istediklerini ifade ederek, "Taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz. Taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Kayserispor kulübü tarafından belirlenen ve Passolig tarafından satışa sunulan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Güney alt tribün bileti 25 TL

Kuzey üst tribün bileti 25 TL

Kuzey alt tribün bileti 25 TL

Doğu üst tribün bileti 35 TL

Doğu alt tribün bileti 55 TL

Batı alt tribün bileti 75 TL

Batı balkon tribün bileti 90 TL

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Kayserispor Başkan Berna Gözbaşı: Rizespor maçında taraftarımızı tribünde görmek istiyorum
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