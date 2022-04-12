Son dakika: Ahmet Ağaoğlu’ndan yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası sona erdi... Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Birinci gündem spor yasasıyla alakalıydı. Bu konuyla ilgili olan endişelerimizi kulüpler olarak çekincelerimizi ifade etmiştir.

"8+3 OLARAK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var.

Sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz tüm alacağını vermek zorundasınız.

Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz.

Servet Yardımcı ile dün görüştüm. Bugün kulüplerin görüşlerini kendisine ileteceğim. Öyle tahmin ediyorum ki 1-1.5 ay içerisinde kendisi bu işi sonuçlandırmak istiyor.

TFF Başkanlığı için neden Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Nur Çebi isimlerinin gündeme getirildiğini irdelemek lazım. Benimle beraber aynı düşünceye sahipler. Hiçbir şekilde aday olmayı ve başkanlığı düşünmüyorlar.

Bu iki başkanın gündemden düşürülmesi ve yeni isimlerin aranmasında fayda var.