Torrent’ın 6 maçı kaldı!

Süper Lig'de 20. haftanın ardından Galatasaray'da Domenec Torrent, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal aynı günlerde göreve getirilmişti. İki hoca ezeli rakiplerin başına geçtiğinde puan tablosunda Fenerbahçe 32, Galatasaray 27 yazıyordu.12 maçlık bu periyotlar dikkate alındığında İsmail Kartal dışında Kasımpaşa'nın hocası Sami Uğurlu ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli de meslektaşları Torrent'e fark attı.Kredisini tüketen Torrent'in 6 maç sonra takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.Aslan, Kadıköy'de 6 yıl sonra kaybederken takımın performansı ise hayal kırıklığı yarattı. İşte Kadıköy'deki yenilginin sebepleri:AVRUPA Ligi'ne veda edince hedefsiz kalan sarıkırmızılı takım, Barcelona maçlarına hazırlandığı ciddiyetle Fenerbahçe derbisine çıkmadı.ve takıma dev mücadele öncesi iki gün izin verildi.TAKIMINI derbiye iyi hazırlamayan Torrent, oyuna müdahale etmekte de geç kaldı.Kurtarıcı olarak Arda'nın girmesini kimse çözemedi.YENI Malatya ile pazartesi karşılaşacak G.Saray, bu hafta içinde Dinamo Kiev ile hazırlık maçı oynayacak. Aslantepe'de perşembe günü 17.00'de başlayacak maçın geliri, Ukrayna'da savaşta zor durumda kalmış çocuklara bağışlanacak.