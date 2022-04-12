Torrent’ın 6 maçı kaldı!

İsmail Kartal 20. hafta sonrasında 32 puanda aldığı F.Bahçe’yi 59 puana taşırken aynı dönemde gelen Torrent, 27 puandan 41’e çıkabildi. G.Saray, İspanyol hoca ile sezon sonu yolları ayıracak
Süper Lig'de 20. haftanın ardından Galatasaray'da Domenec Torrent, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal aynı günlerde göreve getirilmişti. İki hoca ezeli rakiplerin başına geçtiğinde puan tablosunda Fenerbahçe 32, Galatasaray 27 yazıyordu. Ligin 32. haftasındasarı-lacivertliler derbide 2-0 mağlup ettiğisarı-kırmızılı takımla arasındaki puanfarkını 18'e çıkardı. 12 maçlık bu periyotlar dikkate alındığında İsmail Kartal dışında Kasımpaşa'nın hocası Sami Uğurlu ve Alanyaspor'u çalıştıran Farioli de meslektaşları Torrent'e fark attı. 4 galibiyet-2 beraberlik-6 yenilgiile ligde 14 puan toplayan Katalan hocanınpuan ortalaması 1.16. Kredisini tüketen Torrent'in 6 maç sonra takıma veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. AdaylardanMetin Öztürk yerli hamle yapmanın, EşrefHamamcıoğlu ise Fransız ekolü ileyola çıkmanın planlarını yapıyor.
KADIKÖY'DE HATALAR ZINCİRİ
Aslan, Kadıköy'de 6 yıl sonra kaybederken takımın performansı ise hayal kırıklığı yarattı. İşte Kadıköy'deki yenilginin sebepleri:
BARÇA CİDDİYETIİYOKTU
AVRUPA Ligi'ne veda edince hedefsiz kalan sarıkırmızılı takım, Barcelona maçlarına hazırlandığı ciddiyetle Fenerbahçe derbisine çıkmadı. Oyuncular Florya'da fazla rahatbırakıldı ve takıma dev mücadele öncesi iki gün izin verildi.
TORRENT UYUDU KALDI
TAKIMINI derbiye iyi hazırlamayan Torrent, oyuna müdahale etmekte de geç kaldı. Sahada dökülenCicaldau'ya 74 dakika sabredenİspanyol çalıştırıcının,Halil Dervişoğlu hamlesigeldiğinde ise iş işten geçmişti. Kurtarıcı olarak Arda'nın girmesini kimse çözemedi.
PERŞEMBE RAKİP DİNAMO KİEV
YENI Malatya ile pazartesi karşılaşacak G.Saray, bu hafta içinde Dinamo Kiev ile hazırlık maçı oynayacak. Aslantepe'de perşembe günü 17.00'de başlayacak maçın geliri, Ukrayna'da savaşta zor durumda kalmış çocuklara bağışlanacak.