Vida yeniden Kartal!

Beşiktaş ile Domagoj Vida görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlı yönetim, 33 yaşındaki Hırvat oyuncunun isteklerinden geri adım atması üzerine bir kez daha kendisiyle görüştü ve masayaTecrübeli stoper, Beşiktaş ve İstanbul'da kalma arzusuyla birlikte kendisine önerilen son rakamadedi ve iki taraf el sıkıştı. Teknik direktör Valerien Ismael de oyuncunun kalmasını isterken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de onay vermesi halinde resmi imza atılacak.Beşiktaş'ınyeni teknik direktörü Valerien İsmael iki maçta 4 puan alırken takımın da gidişatı yönetimi mutlu etti.planı ile yola çıkan siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncu transferleri ile yeni sezona girmek istiyor. Fransız çalıştırıcının antrenman metotları da takımın gelişimine uygun olarak görülüyor. Oyuncuları fizik açıdan yetersiz bulan