İpek Yolu’ndan şampiyonluğa

Zirvede rakipsiz olan bordo-mavililerin yolculuğunu anlatan A Bola gazetesi, “İstanbul takımlarının hegemonyasını bitirecekler” sözleriyle Trabzonspor’un futbolunu göklere çıkardı
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'un başarısı, Portekiz basınında da kendine yer buldu. A Bola gazetesi, 72 puanla son 6 haftaya lider giren ve en yakın rakibi F.Bahçe'nin 13 puanönünde olan Karadeniz ekibininİstanbul takımlarının hegemonyasınanokta koymak üzereolduğunun altını çizdi. Bordomavililerin Abdullah Avcı yönetiminde tarihi bir sezon geçirdiğini vurgulayan ve "İpekYolu'ndan şampiyonluk yoluna" başlığı ile duyurulan yazıda kulübün zafer yürüyüşünün detayları yer aldı. Trabzon kentinin fotoğrafları ile süslenen haberde şampiyonluk hasretinin bitmesini bekleyen taraftarların kenti bordo-mavili bayraklarla süslediği de okuyuculara aktarıldı. Bubaşarıda başkan AhmetAğaoğlu ve yönetimi ileteknik direktör AbdullahAvcı'nın en büyük paysahibi olduğu vurgulandı.
REKOR İÇİN GERİ SAYIM 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan toplayan Abdullah Avcı, kendi kariyer rekorunu kırmak için cuma günü Karagümrük karşısına çıkacak. 58 yaşındaki teknikadam, İstanbul ekibinimağlup ederse 33karşılaşmada 75 puanaulaşacak ve bir büyükbaşarıya daha lig bitmedenimzasını koyacak.