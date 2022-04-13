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Giriş Tarihi: 13.4.2022

İpek Yolu’ndan şampiyonluğa

SUAT UMURHAN
İpek Yolu’ndan şampiyonluğa

Zirvede rakipsiz olan bordo-mavililerin yolculuğunu anlatan A Bola gazetesi, “İstanbul takımlarının hegemonyasını bitirecekler” sözleriyle Trabzonspor’un futbolunu göklere çıkardı

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'un başarısı, Portekiz basınında da kendine yer buldu. A Bola gazetesi, 72 puanla son 6 haftaya lider giren ve en yakın rakibi F.Bahçe'nin 13 puan önünde olan Karadeniz ekibinin İstanbul takımlarının hegemonyasına nokta koymak üzere olduğunun altını çizdi. Bordomavililerin Abdullah Avcı yönetiminde tarihi bir sezon geçirdiğini vurgulayan ve "İpek Yolu'ndan şampiyonluk yoluna" başlığı ile duyurulan yazıda kulübün zafer yürüyüşünün detayları yer aldı. Trabzon kentinin fotoğrafları ile süslenen haberde şampiyonluk hasretinin bitmesini bekleyen taraftarların kenti bordo-mavili bayraklarla süslediği de okuyuculara aktarıldı. Bu başarıda başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

REKOR İÇİN GERİ SAYIM
2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan toplayan Abdullah Avcı, kendi kariyer rekorunu kırmak için cuma günü Karagümrük karşısına çıkacak. 58 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibini mağlup ederse 33 karşılaşmada 75 puana ulaşacak ve bir büyük başarıya daha lig bitmeden imzasını koyacak.

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