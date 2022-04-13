İpek Yolu’ndan şampiyonluğa

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'un başarısı, Portekiz basınında da kendine yer buldu. A Bola gazetesi, 72 puanla son 6 haftaya lider giren ve en yakın rakibi F.Bahçe'ninBordomavililerin Abdullah Avcı yönetiminde tarihi bir sezon geçirdiğini vurgulayan vebaşlığı ile duyurulan yazıda kulübün zafer yürüyüşünün detayları yer aldı. Trabzon kentinin fotoğrafları ile süslenen haberde şampiyonluk hasretinin bitmesini bekleyen taraftarların kenti bordo-mavili bayraklarla süslediği de okuyuculara aktarıldı.sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan toplayan Abdullah Avcı, kendi kariyer rekorunu kırmak için cuma günü Karagümrük karşısına çıkacak.