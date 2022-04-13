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Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:12

Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor!

DHA
Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor, 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu’nda evinde namağlup tek takım unvanını koruyor. Süper Lig'in lideri 400 gündür evinde kaybetmiyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rekorlar kırarak şampiyonluğa doğru ilerliyor. Lig'in 33'üncü haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 13 puan fark atan Trabzonspor ligin 9'uncu haftasından bu yana liderliğini koruyor. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Akyazı'daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran Bordo mavililer, 400 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nda sahasında yenilmeyen tek takım unvanını taşıyan Trabzonspor'un yenilmezlik süresi 1 yılı geçti.

22 MAÇTIR EVİNDE NAMAĞLUP

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 22 kez maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Ligin bitimine 5 hafta kala evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyon olmak isteyen bordo mavililer, Akyazı'daki son 3 maçını Vavacars Fatih Karagümrük, 35'inci haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 37'nci haftada Altay ile yapacak. Karadeniz ekibi, evinde karşılaşacağı son 3 müsabakadan da yenilgi almaması halinde sezonu sahasında yenilmeyen tek takım olarak tamamlayacak.

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Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor!
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