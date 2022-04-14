Ahmet Nur Çebi, taraftarlarla iftarda buluştu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin yanı sıra kulüp genel sekreteri Ahmet Mesut Urgancılar, asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar, taraftar ile Süleyman Seba ve Akatlar tesislerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da iftar sofrasında yer aldı Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Ahmet Nur Çebi, iftar boyunca taraftarlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.