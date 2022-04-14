Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin hakkında net konuştu: Hocamız hiçbir yere gitmeyecek!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz ekim ayında oyuncusu olduğu Fraport TAV Antalyaspor'un başına teknik direktör olarak geçen Nuri Şahin'in başarısı gündemin ilk sırasına yerleşti.Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim vaatlerinden biri haline gelen Şahin'in kulüpteki durumunu Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile konuştuk.Şahin'e çok güvendiğini belirten Başkan Çetin, "Biz kendisine, bilgi ve birikimine, işine olan saygısına, futbol anlayışına ve vizyonuna güveniyoruz. Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var." dedi.G.Saray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün, seçilmesi halinde takımın başına Nuri Şahin'i getirmek istemesiyle ilgili soruya,ifadelerini kullandı.AVRUPA kupalarında mücadele etmek istediklerini kaydeden Çetin, "Bizim temel hedefimiz zaten Avrupa kupaları. Bu sene olsun ya da seneye olsun gibi bir fikrimiz yok. Günü geldiğinde sürekli Avrupa'da mücadele eden bir kulüp olmak istiyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Aldığımız puanlar bizi nereye taşırsa orada olacağız. Önümüzdeki sezon işi daha sıkı tutup, söylediğimiz hedeflerin temellerini atmak istiyoruz" diye konuştu.ÇETİN, son günlerde konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de şunları söyledi: ''Burada yabancı sınırının adını doğru koymak lazım. Biz en çok genç ve en çok Türk oynatan takımlardan biriyiz. Hatta iki kulvarda da ilk 3'teyiz yanılmıyorsam. Yabancı sayısı 'en fazla' 14 olarak belirlendi. 14 yabancı alacaksınız diye bir kural yok. İsteyen alsın, isteyen almasın. Türk futbolunun gelişimi için genç oyuncularımıza ihtiyaç var. Onların da fırsat bulması lazım."