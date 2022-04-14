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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin hakkında net konuştu: Hocamız hiçbir yere gitmeyecek!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin hakkında net konuştu: Hocamız hiçbir yere gitmeyecek!

"Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Hangi kulübün istediği önemli değil. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var" "Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz"

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz ekim ayında oyuncusu olduğu Fraport TAV Antalyaspor'un başına teknik direktör olarak geçen Nuri Şahin'in başarısı gündemin ilk sırasına yerleşti. Üst sıralara taşıdığı Akdeniz ekibinde, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayıp son 10 maçını da kaybetmeyen 33 yaşındaki Şahin, bir anda dev kulüpleri de peşine taktı. Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim vaatlerinden biri haline gelen Şahin'in kulüpteki durumunu Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile konuştuk. SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan Çetin, hocasını hiçbir yere göndermeyeceğini söyledi.

VİZYONUNA ÇOK GÜVENİYORUZ
Şahin'e çok güvendiğini belirten Başkan Çetin, "Biz kendisine, bilgi ve birikimine, işine olan saygısına, futbol anlayışına ve vizyonuna güveniyoruz. Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz. Hocamız A takımın ve U19'dan en alt yaş grubuna kadar tüm takımlarımızın da başında. Futbolcularla iletişimleri konusunda en ufak bir sıkıntıya bile şahit olmadık" dedi.



PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
G.Saray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün, seçilmesi halinde takımın başına Nuri Şahin'i getirmek istemesiyle ilgili soruya, "Nuri Şahin ile bizim 5 yıllık sözleşmemiz var. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEMEL HEDEFİMİZ AVRUPA
AVRUPA kupalarında mücadele etmek istediklerini kaydeden Çetin, "Bizim temel hedefimiz zaten Avrupa kupaları. Bu sene olsun ya da seneye olsun gibi bir fikrimiz yok. Günü geldiğinde sürekli Avrupa'da mücadele eden bir kulüp olmak istiyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Aldığımız puanlar bizi nereye taşırsa orada olacağız. Önümüzdeki sezon işi daha sıkı tutup, söylediğimiz hedeflerin temellerini atmak istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLU GENÇLERLE GELİŞİR'
ÇETİN, son günlerde konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de şunları söyledi: ''Burada yabancı sınırının adını doğru koymak lazım. Biz en çok genç ve en çok Türk oynatan takımlardan biriyiz. Hatta iki kulvarda da ilk 3'teyiz yanılmıyorsam. Yabancı sayısı 'en fazla' 14 olarak belirlendi. 14 yabancı alacaksınız diye bir kural yok. İsteyen alsın, isteyen almasın. Türk futbolunun gelişimi için genç oyuncularımıza ihtiyaç var. Onların da fırsat bulması lazım."

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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin hakkında net konuştu: Hocamız hiçbir yere gitmeyecek!
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