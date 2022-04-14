Dervişoğlu’nun isteyeni çok!

22 yaşındaki forvetin Galatasaray’daki geleceğine yeni yönetim karar verecek. Beşiktaş, Trabzon ve F.Bahçe ise oyuncunun durumunu yakından takip ediyor
Galatasaray'da Fatih Terim döneminde ilk 11'in bankosu olan Halil Dervişoğlu, Torrent'in gelişiyle yedek kulübesine çekildi. 22 yaşındaki forvet28 maçta 4 gol-1 asistlikperformans sergiledi. Bonservisi Brentford'da olan Halil için kararı 30 Nisan'da seçilecek yeni başkan ve yeni yönetim verecek. Beklentilerikarşılamadığı içinGalatasaray'da kalmasızor gözükenHalil için ezelirakiplerin hepsipusuda. Yabancı sınırını dikkate alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor genç golcünün durumunu takip ediyor. Sarı-kırmızılılar milli oyuncuyla devam etmezse Halil Türkiye'deki diğer seçenekleri değerlendirecek.