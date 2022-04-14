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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Dervişoğlu’nun isteyeni çok!

Dervişoğlu’nun isteyeni çok!

22 yaşındaki forvetin Galatasaray’daki geleceğine yeni yönetim karar verecek. Beşiktaş, Trabzon ve F.Bahçe ise oyuncunun durumunu yakından takip ediyor

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde ilk 11'in bankosu olan Halil Dervişoğlu, Torrent'in gelişiyle yedek kulübesine çekildi. 22 yaşındaki forvet 28 maçta 4 gol-1 asistlik performans sergiledi. Bonservisi Brentford'da olan Halil için kararı 30 Nisan'da seçilecek yeni başkan ve yeni yönetim verecek. Beklentileri karşılamadığı için Galatasaray'da kalması zor gözüken Halil için ezeli rakiplerin hepsi pusuda. Yabancı sınırını dikkate alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor genç golcünün durumunu takip ediyor. Sarı-kırmızılılar milli oyuncuyla devam etmezse Halil Türkiye'deki diğer seçenekleri değerlendirecek.

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Dervişoğlu’nun isteyeni çok!
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