Dervişoğlu’nun isteyeni çok!

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde ilk 11'in bankosu olan Halil Dervişoğlu, Torrent'in gelişiyle yedek kulübesine çekildi.Bonservisi Brentford'da olan Halil için kararı 30 Nisan'da seçilecek yeni başkan ve yeni yönetim verecek.Yabancı sınırını dikkate alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor genç golcünün durumunu takip ediyor. Sarı-kırmızılılar milli oyuncuyla devam etmezse Halil Türkiye'deki diğer seçenekleri değerlendirecek.