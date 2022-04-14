Kartal gözünü kararttı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nındiyerek transferine yeşil ışık yaktığı Norveçli golcü için Beşiktaş yönetimi planını hazırladı… Siyah-beyazlılar, kiralık oynadığı Real Sociedad'dan sezon sonu ayrılarak Leipzig'e dönecek olan 26 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu transfer etmek istiyordu.20 milyon Euro'ya transfer ettiği Sörloth için minimum 12 milyon Euro istediği kaydedilen Leipzig ile yakında pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde olduğu gibiüzerinde bir rakam ve ayrıca sonraki satıştan yine yüksek oranda bir pay maddesi önerecek.Başarılı performansı ile dikkat çeken Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun her geçen gün talibi artıyor. 21 yaşındaki file bekçisini Lyon ve Ajax'tan sonra İtalyan ekibi Torino'nun da gündemine aldığı kaydedildi. Genç kaleciyi scout ekipleriyle takip eden ve son olarak Alanyaspor maçını izlemeye gelen İtalyanların sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.Beşiktaş idmanında dün duygusal anlar yaşandı. Ümraniye'ye gelerek çalışmayı kenardan izleyen küçük bir taraftar, Valerien İsmael ile fotoğraf çektirme isteğinin gerçekleşmeyeceğini düşününce gözyaşlarına boğuldu. Bunu gören Fransız hoca, küçük taraftarı yanına çağırarak sarıldı ve formasını imzaladı.