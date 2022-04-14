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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Kartal gözünü kararttı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal gözünü kararttı

Norveçli golcüyü kiralamaya yanaşmayan Leipzig ile pazarlığa hazırlanan siyah-beyazlılar, 5 milyon Euro’nun üstünde bir bonservis ve sonraki satıştan yüksek bir pay ile transferi bitirmeyi hedefliyor

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın "Alexander Sörloth'u kim istemez" diyerek transferine yeşil ışık yaktığı Norveçli golcü için Beşiktaş yönetimi planını hazırladı… Siyah-beyazlılar, kiralık oynadığı Real Sociedad'dan sezon sonu ayrılarak Leipzig'e dönecek olan 26 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu transfer etmek istiyordu. Ancak Alman ekibinin bonservisiyle göndermekte ısrarcı olduğu yıldız oyuncu için gözünü karartan yönetim, yapacağı 7 transferin büyük bölümünü düşük bütçeli tutarken golcü için kesenin ağzını açacak.

TRABZONSPOR'DAKİ HALİNE GERİ DÖNER
20 milyon Euro'ya transfer ettiği Sörloth için minimum 12 milyon Euro istediği kaydedilen Leipzig ile yakında pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde olduğu gibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ve ayrıca sonraki satıştan yine yüksek oranda bir pay maddesi önerecek. Yönetim, Sörloth'u transfer etmeleri halinde tıpkı Trabzonspor'da oynadığı dönemdeki gibi yeniden çıkış yapabileceğine ve bonservis kazandırabileceğine inanıyor.

ERSİN'E HER GÜN YENİ TALİP
Başarılı performansı ile dikkat çeken Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun her geçen gün talibi artıyor. 21 yaşındaki file bekçisini Lyon ve Ajax'tan sonra İtalyan ekibi Torino'nun da gündemine aldığı kaydedildi. Genç kaleciyi scout ekipleriyle takip eden ve son olarak Alanyaspor maçını izlemeye gelen İtalyanların sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

SEN AĞLAMA DAYANAMAM!
Beşiktaş idmanında dün duygusal anlar yaşandı. Ümraniye'ye gelerek çalışmayı kenardan izleyen küçük bir taraftar, Valerien İsmael ile fotoğraf çektirme isteğinin gerçekleşmeyeceğini düşününce gözyaşlarına boğuldu. Bunu gören Fransız hoca, küçük taraftarı yanına çağırarak sarıldı ve formasını imzaladı.

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Kartal gözünü kararttı
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