Kasabadan çıkan mucize

51 bin nüfuslu kent, Şampiyonlar Ligi’nde rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Çeyrek finalde Bayern Münih’i eleyen Villarreal, gözünü Saint-Denis’teki finale dikti
Takvim yaprakları 1923'ü gösterdiğinde bir kasabada kurulan Villarreal, 25 yıl önce şimdiki başkanı Fernando Roig tarafından 432 bin Euro'ya satın alındı. İspanya'nın doğusunda 51 bin nüfusa sahip mütevazı bir kent olan Villarreal, rüyayı gerçeğe dönüştürme yolunda Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor... Avrupa Ligi'nin gedikli teknik direktörü Unai Emery ile Avrupa Ligi kupasını geçen sezon müzesine koyan 'Sarı Denizaltılar', bu sezon da başarılarıyla ders veriyor.
2 İSABETLİ ŞUTLA YARI FİNALE
Emery yönetiminde seviye atlayan Villarreal, son16'da Juventus'u, ardından da Bayern Münih'i saf dışıbıraktı. Bavyera ekibini güçlü oyunun yanında savunmasıylada püskürten İspanyollar, tarihinde ikincikez Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. 'Sarı Denizaltılar',Bayern'e karşı 2 maçta sadece 2 isabetli şut çekerekinanılması güç bir istatistikle büyük takdir topladı.
EMERY'NINHEDEFİ MOURİNHO
Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, bu başarısıyla 19 yıl sonra ulaşılması zor bir hedefi tekrarlamayı da istiyor. 2002-03'te UEFA Kupası'nı kazanıp bir sonraki sezon Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni alan teknik direktör Jose Mourinho'nun başarısını yineleyip bunu gerçekleştiren ikinci isim olarak tarihe geçmenin peşinde...
M.CİTY VE LİVERPOOL YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçla yarı final eşleşmeleri belli oldu. Liverpool, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Benfica ile sahasında 3-3 berabere kalıp turu geçti ve Villarreal ile eşleşti. Manchester City ise evinde 1-0 devirdiği Atletico Madrid ile rövanşta yenişemedi: 0-0. Böylece Manchester City de yarı finalde Real Madrid'in rakibi oldu. Karşılaşmalar 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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Bülent TİMURLENK
Saygısızlığın sonu… Yeni patronuyla Newcastle United, ocak ayında onu takımın başında görmek istedi. Ama Unai Emery, astronomik teklifi Villarreal'in Şampiyonlar Ligi macerasıuğruna geri çevirdi. Valensiya bölgesinde az nüfuslu, geliri seramik ve portakal üretimine dayalı topraklardan 15 yıl sonra bir kez daha bir Şampiyonlar Ligi yarı finalisti çıktı. Villarreal, Avrupa'nın en iyi yönetilen kulüplerinden biri… Bayern Münih, ilk baştaki mağlubiyetin ardından Nagelsmann'ın açıklamalarına bakarsanız İspanyol kulübünü rövanşta çantada keklik görüyordu. Sevilla ile kazandığı ilk Avrupa Ligi, ardından geçen sezon Villarreal ile kazandığı bu kupadan sonra Emery, Lewandowski'ye sahip Alman devini iyisavunma ve kontratakla kupanın dışına gönderdi. Orta sahanın beyni Dany Parejo'nun dediği gibi, "Nagelsmann, Villarreal'iküçük görüp saygısızlık etti.Yukarı tükürürseniz, üstünüzebulaşır." Sarı Denizaltılar, şimdi Paris'in hayalini kuruyor.