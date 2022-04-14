Kasabadan çıkan mucize

Takvim yaprakları 1923'ü gösterdiğinde bir kasabada kurulan Villarreal, 25 yıl önce şimdiki başkanı Fernando Roig tarafındansatın alındı. İspanya'nın doğusunda 51 bin nüfusa sahip mütevazı bir kent olan Villarreal, rüyayı gerçeğe dönüştürme yolunda Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor... Avrupa Ligi'nin gedikli teknik direktörü Unai Emery ile Avrupa Ligi kupasını geçen sezon müzesine koyanbu sezon da başarılarıyla ders veriyor.Emery yönetiminde seviye atlayan Villarreal,ardından da Bayern Münih'i saf dışıbıraktı. Bavyera ekibini güçlü oyunun yanında savunmasıylada püskürten İspanyollar, tarihinde ikincikez Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. 'Sarı Denizaltılar',büyük takdir topladı.Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, bu başarısıyla 19 yıl sonra ulaşılması zor bir hedefi tekrarlamayı da istiyor. 2002-03'te UEFA Kupası'nı kazanıp bir sonraki sezon Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni alan teknik direktör Jose Mourinho'nun başarısını yineleyip bunu gerçekleştiren ikinci isim olarak tarihe geçmenin peşinde...Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan iki maçla yarı final eşleşmeleri belli oldu. Liverpool, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Benfica ile sahasında 3-3 berabere kalıp turu geçti ve Villarreal ile eşleşti. Manchester City ise evinde 1-0 devirdiği Atletico Madrid ile rövanşta yenişemedi: 0-0. Böylece Manchester City de yarı finalde Real Madrid'in rakibi oldu. Karşılaşmalar 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Bülent TİMURLENKSaygısızlığın sonu…patronuyla Newcastle United, ocak ayında onu takımın başında görmek istedi. Ama Unai Emery, astronomik teklifi Villarreal'ingeri çevirdi. Valensiya bölgesinde az nüfuslu, geliri seramik ve portakal üretimine dayalı topraklardan 15 yıl sonra bir kez daha bir Şampiyonlar Ligi yarı finalisti çıktı. Villarreal, Avrupa'nın en iyi yönetilen kulüplerinden biri… Bayern Münih, ilk baştaki mağlubiyetin ardından Nagelsmann'ın açıklamalarına bakarsanız İspanyol kulübünü rövanştagörüyordu. Sevilla ile kazandığı ilk Avrupa Ligi, ardından geçen sezon Villarreal ile kazandığı bu kupadan sonra Emery, Lewandowski'ye sahip Alman devinikupanın dışına gönderdi. Orta sahanın beyni Dany Parejo'nun dediği gibi,Sarı Denizaltılar, şimdi Paris'in hayalini kuruyor.