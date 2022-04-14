Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ortası sıfır çekti Aslan dibe vurdu
Giriş Tarihi: 14.4.2022

Ortası sıfır çekti Aslan dibe vurdu

MEHMET ÖZCAN
Ortası sıfır çekti Aslan dibe vurdu

Fenerbahçe’de Zajc 8, Beşiktaş’ta Josef 4 gole imza atarken, Terim ve Domenec’in 6-8 numara tercihleri hücumda yetersiz kaldı. Bu durum Galatasaray’ı direkt etkiledi

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı. Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun ardından Erick Pulgar da orta sahaya çare olamadı. Fatih Terim ve Domenec Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi oldu. Taylan ve Berkan, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zajc gol sayısını 8'e çıkardı.

SON ŞAMPİYONLUKTA FERNANDO, NDİAYE VE BELHANDA İMZASI
Alanya maçında ağları havalandıran Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza ise 4 gole ulaştı. Ezeli rakiplerinin aksine Galatasaray orta saha merkezinden skor katkısı alamadı. Taylan 38, Berkan ise 42 maça çıkmasına rağmen hücumda yetersiz kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda ön liberosu Fernando, orta sahanın göbeğinde oynayan Ndiaye ve Belhanda'nın kritik golleriyle mutlu sona ulaşmıştı. Taylan ve Berkan'ın sıfır çektiği sezonda G.Saray dibe vurdu.

ALTYAPIDAN TAKVİYE
F.BAHÇE derbisini kaybeden G.Saray hedefsiz kaldı. Teknik heyetin sezonun kalan bölümünde altyapıdan gençlere şans tanımayı planladığı öğrenildi. 16 yaşındaki forvet Beknaz Almazbekov, Ayhan Akman'ın 2004 doğumlu oğlu Hamza ve U-18 Takımı'nın sol beki Emir Tintiş, A Takım'la çalışmalara başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
Son dakika: Rusya'dan ABD ve NATO'ya vururuz tehdidi: "Hepsi bizim için meşru hedef"
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac ve umre açıklaması
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Sabah Özel... Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
Bruce Willis’in yakalandığı Afazi hastalığı nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortası sıfır çekti Aslan dibe vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA