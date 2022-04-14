Ortası sıfır çekti Aslan dibe vurdu

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı. Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun ardından Erick Pulgar da orta sahaya çare olamadı. Fatih Terim ve Domenec Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi oldu.Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zajc gol sayısını 8'e çıkardı.Alanya maçında ağları havalandıran Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza ise 4 gole ulaştı.Taylan 38, Berkan ise 42 maça çıkmasına rağmen hücumda yetersiz kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda ön liberosu Fernando, orta sahanın göbeğinde oynayan Ndiaye ve Belhanda'nın kritik golleriyle mutlu sona ulaşmıştı. Taylan ve Berkan'ın sıfır çektiği sezonda G.Saray dibe vurdu.F.BAHÇE derbisini kaybeden G.Saray hedefsiz kaldı. Teknik heyetin sezonun kalan bölümünde altyapıdan gençlere şans tanımayı planladığı öğrenildi. 16 yaşındaki forvet Beknaz Almazbekov, Ayhan Akman'ın 2004 doğumlu oğlu Hamza ve U-18 Takımı'nın sol beki Emir Tintiş, A Takım'la çalışmalara başlayacak.