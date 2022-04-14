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Giriş Tarihi: 15.4.2022 00:49

U16 Milli Takımı, Brezilya'yı 3 golle devirdi!

AA
U16 Milli Takımı, Brezilya’yı 3 golle devirdi!

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin galibiyet gollerini Enes Recep Dede, Adnan Karahisar ve Kerem Dede kaydetti.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Flint Town'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 57. dakikada Enes Recep Dede, 80. dakikada Adnan Karahisar ve 87. dakikada Kerem Dede atarken, Brezilya'nın gollerini 45. dakikada Henrique ve 90. dakikada Alysson kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında İspanya ile Galler, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nı 7 puanlı İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

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U16 Milli Takımı, Brezilya'yı 3 golle devirdi!
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