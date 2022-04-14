U16 Milli Takımı, Brezilya’yı 3 golle devirdi!

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Flint Town'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 57. dakikada Enes Recep Dede, 80. dakikada Adnan Karahisar ve 87. dakikada Kerem Dede atarken, Brezilya'nın gollerini 45. dakikada Henrique ve 90. dakikada Alysson kaydetti.