Kadınlar Süper Ligi’nde ALG Spor fırtınası! SABAH Spor’a özel açıklamalar

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı.
Öncelikle takımın son durumunu sormak istiyorum. Şu an ALG Spor'un bulunduğu konum ve hedefine ilişkin neler söylersiniz?
''17 maç oynadık, 77 gol atıp hiç gol yemedik. Gruplarda son 5 maçımız var. Hedefimiz bu yıl şampiyon olarak bitirmek. Ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Ligi birinci sırada bitirirsek Şampiyonlar Liginde hedefimiz son 16'ya kalmak.''
Dünyanın en büyük bütçeli takımları, en iyi defansları ve kalecileri dahi gollere engel olamazken, siz neyi farklı yapıp bu başarıya ulaştınız?
''Bu takım oyunu ile alakalı. Kolektif bir yapımız var. Kalecimiz, defansımız, orta sahamız, forvetimiz ile genel olarak çok koordineli bir oyunumuz var. Kompakt bir futbol oynuyoruz. Moral ve motivasyon olarak çok iyi durumda da olunca böyle bir başarı ortaya çıkıyor.''
UEFA Ligi'ne giden tek Türk takımı oldunuz. Kadın futbolunun Türkiye ve Avrupa'daki durumu için neler söylersiniz?
''Biz diğer kulüplere oranla finansman olarak daha fazla önem veriyoruz. Takımımız 8 milli oyuncuya sahip. 4 tane yabancı futbolcumuzda kendi ülkelerinde milli takım formaları giyiyorlar. 6 yıllık bir takımız. Türkiye'de kadın futbolunda bu konuda yeni yeni gelişiyor. Avrupa biraz daha bizden önde ama ligimiz bu yıl kalite kazandı. Buna paralel olarak da artık çok yakın zamanda UEFA müsabakalarında takımlarımız mücadele edebilecek duruma gelecekler. Biz açıkçası uluslararası müsabakalarını çok önemsiyoruz. Şampiyonlar ligini özellikle önemsiyoruz. Şampiyon olursak Şampiyonlar Liginde kendinden söz ettirecek takım kuracağız. Çok ciddi takviyeler yapacağız. Zaten takımın kendine olan özgüveni de çok fazla''
17 maçta 77 gol atıp tek bir gol dahi yemediniz. Bunun Avrupa'da örnekleri var mı?
''Şuanda 17 maçta gol yemedik. Yaptığımız araştırmalarda böyle bir sonuca, başarıya rastlamadık. Araştırmaya devam ediyoruz. Bunu Guinness personelleri de araştıracaklar. Rekorlar kitabına girmeyi tabii ki bekliyoruz. Talebimizi yaptık. İnşallah rekorlar kitabına adımızı yazdıracağız.''
Son dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türkiye'nin dev kulüpleri de kadın futboluna yatırım yaptılar. Onların bu alana girmesinin etkisi ne oldu?
''Bu yıl kadın futbolunun teşviki açısından TFF bir tolerans tanıdı. Erkek Süper liginde takımı olanlar kadınlar Süper Ligine direk katılabilirler dedi. Biz bunu çok hakkaniyetli görmedik ama kadın futbolunun gelişimi açısından da çok itiraz etmedik. Sonuç itibariyle kadın futbolunun gelişimi bu takımların gelişiyle öne çıktı. Rekabet bizleri güçlendirir. Önümüzdeki sene inşallah bu gruplarda ortadan kalktıktan sonra normal lig usulünde oynanırsa çok daha heyecanlı ve güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Kadın futbolcu havuzu da kısıtlı. Tüm takımlar alt yapılarını güçlendirmeye çalışıyorlar ama şuan bir kısıtlılık var. Tabii ki ligin kalitesiyle de birlikte kızlarımız ilgi göstererek biraz daha futbolcu sayısı artacak gibi görünüyor. Son zamanlarda da kadın futboluna ciddi anlamda bir eğilim var.''
Türkiye'de futbolu erkek oyunu olarak nitelendiren çevreler var. Siz gittiğiniz yerlerde ne tür tepkilerle karşılaşıyorsunuz, ailelerin yaklaşımı nasıl? Bu konuda bir çağrınız olur mu?
''Evet, böyle bir algı var maalesef. Ama kadınlar her türlü sporu her türlü işi yapabilir. Bu algı gün geçtikçe yıkılıyor. ''Kadın futbol mu oynar!'' diyenler maçlarımıza geldiklerinde, veya televizyondan izlediklerine ''Çok güzelmiş, bu kadar beklemiyorduk'' diyorlar. Yavaş yavaş bu algı yıkılıyor. Bizde öncülerdeniz. Fakat kadın futbolundaki gelir çok düşük. Federasyon bazında tanınırlık az olduğu için sponsorluk anlamında da gelir çok düşük. Talepler oluştukça ilgi artacak ve sponsorlar çoğalacak.''