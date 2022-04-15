Kadınlar Süper Ligi’nde ALG Spor fırtınası! SABAH Spor’a özel açıklamalar

''Bu yıl kadın futbolunun teşviki açısından TFF bir tolerans tanıdı. Erkek Süper liginde takımı olanlar kadınlar Süper Ligine direk katılabilirler dedi. Biz bunu çok hakkaniyetli görmedik ama kadın futbolunun gelişimi açısından da çok itiraz etmedik. Sonuç itibariyle kadın futbolunun gelişimi bu takımların gelişiyle öne çıktı. Rekabet bizleri güçlendirir. Önümüzdeki sene inşallah bu gruplarda ortadan kalktıktan sonra normal lig usulünde oynanırsa çok daha heyecanlı ve güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Kadın futbolcu havuzu da kısıtlı. Tüm takımlar alt yapılarını güçlendirmeye çalışıyorlar ama şuan bir kısıtlılık var. Tabii ki ligin kalitesiyle de birlikte kızlarımız ilgi göstererek biraz daha futbolcu sayısı artacak gibi görünüyor. Son zamanlarda da kadın futboluna ciddi anlamda bir eğilim var.''

Türkiye'de futbolu erkek oyunu olarak nitelendiren çevreler var. Siz gittiğiniz yerlerde ne tür tepkilerle karşılaşıyorsunuz, ailelerin yaklaşımı nasıl? Bu konuda bir çağrınız olur mu?

''Evet, böyle bir algı var maalesef. Ama kadınlar her türlü sporu her türlü işi yapabilir. Bu algı gün geçtikçe yıkılıyor. ''Kadın futbol mu oynar!'' diyenler maçlarımıza geldiklerinde, veya televizyondan izlediklerine ''Çok güzelmiş, bu kadar beklemiyorduk'' diyorlar. Yavaş yavaş bu algı yıkılıyor. Bizde öncülerdeniz. Fakat kadın futbolundaki gelir çok düşük. Federasyon bazında tanınırlık az olduğu için sponsorluk anlamında da gelir çok düşük. Talepler oluştukça ilgi artacak ve sponsorlar çoğalacak.''