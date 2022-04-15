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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Larin Kadıköy’e geçiyor

VOLKAN DEMİR
Larin Kadıköy’e geçiyor

Kartal’la anlaşma sağlayamayan oyuncu, F.Bahçe’ye teklif edildi. Yıllık 2 milyon Euro talep eden Kanadalı hücumcunun menajeri ile pazarlıklar yakında başlayacak

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi. Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi. Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

İRFAN CAN YERINE 3 ADAY
GÖZTEPE maçı öncesinde sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci yerine 3 aday var. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk olarak sol bekte Szalai veya Novak'ı kullanarak Ferdi'yi sağ öne koymayı düşünüyor. Ayrıca Arda Güler ve Dimitris Pelkas bu forma için diğer adaylar.

SARACOĞLU YINE DOLACAK
G.SARAY galibiyeti ile birlikte F.Bahçe taraftarı da Göztepe maçını iple çekmeye başladı. Son 8 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli takımı, yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 40 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.

KANARYA'NIN KEYFİ YERINDE
FENERBAHÇE'DE Göztepe maçı hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki çalışma, taktik ağırlıklı geçerken güneşli havada gerçekleştirilen idmanda oyuncuların da morali üst seviyedeydi.

NE DEDİLER?

GÜRCAN BİLGİÇ
Sadece ticari hamle olur
Cyle Larin'e talip olan kulüpler, gözünü kasımdaki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bonservissiz olduğu ve Kanada Milli Takımı'nın da Katar'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp, iyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar. Larin, bu sene Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olamadı. Fenerbahçe'de de olamaz. Sadece ticari bir hamle olabilir. Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler.

ALİ GÜLTİKEN
Beşiktaş peşini henüz bırakmadı
Larin'in gönderileceği konusunda hemfikir değilim. Bu süreci görmek lazım. Beşiktaş, transfer konusunda Larin ile alakalı transfer politikası izliyor olabilir. Tam ipler kopmadan başka bir takımla ilgili yorum yapmak çok doğru olmuyor. Larin konusunda Beşiktaş anlaşamazsa yalnızca Fenerbahçe'nin değil başka kulüplerin de talip olma durumu ortaya çıkabilir. Larin, Beşiktaş'ta kanat pozisyonunda oynadığı zaman faydalı oldu. Santrfor olarak düşünüldüğünde birinci öncelik olması mümkün görünmüyor.

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Larin Kadıköy’e geçiyor
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