Larin Kadıköy’e geçiyor

Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve santrfora odaklandı. Sarı-lacivertliler Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi. Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken,GÖZTEPE maçı öncesinde sarı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci yerine 3 aday var. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk olarak sol bekte Szalai veya Novak'ı kullanarak Ferdi'yi sağ öne koymayı düşünüyor. Ayrıca Arda Güler ve Dimitris Pelkas bu forma için diğer adaylar.G.SARAY galibiyeti ile birlikte F.Bahçe taraftarı da Göztepe maçını iple çekmeye başladı. Son 8 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli takımı, yarın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmadadesteklemesi bekleniyor.FENERBAHÇE'DE Göztepe maçı hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki çalışma, taktik ağırlıklı geçerken güneşli havada gerçekleştirilen idmanda oyuncuların da morali üst seviyedeydi.Larin'e talip olan kulüpler, gözünü kasımdaki Dünya Kupası'na dikti aslında. Bonservissiz olduğu ve Kanada Milli Takımı'nın da Katar'a gideceği için oyuncunun pazarının olacağını düşünüp, iyi bir bonservis kazanmayı planlıyorlar.Fenerbahçe'nin ön tarafa daha skorer ve takımı taşıyabilecek bir isme ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa umarım vazgeçerler.gönderileceği konusunda hemfikir değilim. Bu süreci görmek lazım. Beşiktaş, transfer konusunda Larin ile alakalı transfer politikası izliyor olabilir. Tam ipler kopmadan başka bir takımla ilgili yorum yapmak çok doğru olmuyor.Larin, Beşiktaş'ta kanat pozisyonunda oynadığı zaman faydalı oldu. Santrfor olarak düşünüldüğünde birinci öncelik olması mümkün görünmüyor.