Montero ucuz atlattı

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero, üç aracın karıştığı kazada arada kaldı. Siyah-beyazlıların dün sabah 11.00'de yapacağı antrenmana gitmek için evinden çıkan Montero, Kavacık'taki zincirleme kazada arabasında büyük hasar oluştu. 23 yaşındaki futbolcu önce durumu hakkında kulübü bilgilendirdi, ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmeyen Montero,Sosyal medyadan taraftarların geçmiş olsun mesajlarına ise teşekkür etti.