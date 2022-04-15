Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Montero ucuz atlattı
Giriş Tarihi: 15.4.2022

Montero ucuz atlattı

Montero ucuz atlattı
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero, üç aracın karıştığı kazada arada kaldı. Siyah-beyazlıların dün sabah 11.00'de yapacağı antrenmana gitmek için evinden çıkan Montero, Kavacık'taki zincirleme kazada arabasında büyük hasar oluştu. 23 yaşındaki futbolcu önce durumu hakkında kulübü bilgilendirdi, ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmeyen Montero, tesise giderek takımıyla birlikte idmana çıktı. Sosyal medyadan taraftarların geçmiş olsun mesajlarına ise teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?
Rusya açık açık tehdit etti: İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse...
CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında: Bir iftar yemeği de böyle bitti
Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Son dakika: Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhracata dönük yatırımlara finansman desteği
Son dakika: Cumhur İttifakı'nın indirim teklifi kabul edildi! İBB Başkanı İmamoğlu 'Veto edeceğim' dedi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans
ARKADAŞINA GÖNDER
Montero ucuz atlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA