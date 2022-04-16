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Giriş Tarihi: 16.4.2022 14:21

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Giresunspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek.

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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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