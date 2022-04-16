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Giriş Tarihi: 16.4.2022 13:19

Hatayspor'un konuğu Sivassspor | Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

Hatayspor’un konuğu Sivassspor | Maçta ilk düdük geldi CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetiyor. 2 maçtır kazanamayan Sivasspor da, son 3 maçında gülemeyen Hatayspor'un da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Hatayspor 48 puanla 8, Sivasspor ise 41 puanla 13. sırada bulunuyor. Hatayspor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetiyor. 2 maçtır kazanamayan Sivasspor da, son 3 maçında gülemeyen Hatayspor'un da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Hatayspor 48 puanla 8, Sivasspor ise 41 puanla 13. sırada bulunuyor. Hatayspor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

HATAYSPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Mehdi, Benzia, Sadık, El Kaabi, Diouf
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Ziya, Cofie, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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Hatayspor'un konuğu Sivassspor | Maçta ilk düdük geldi (CANLI)
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