Hatayspor'un konuğu Sivassspor | Maçta ilk düdük geldi (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetiyor. 2 maçtır kazanamayan Sivasspor da, son 3 maçında gülemeyen Hatayspor'un da tek hedefi galibiyet... Maç öncesinde Hatayspor 48 puanla 8, Sivasspor ise 41 puanla 13. sırada bulunuyor. Hatayspor-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
HATAYSPOR 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Mehdi, Benzia, Sadık, El Kaabi, Diouf
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Aaron, Caner, Ziya, Cofie, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare