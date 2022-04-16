Rize’nin umudu Emrah’a takıldı

Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor ile ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Yukatel Kayserispor'un mücadelesinden kazanan çıkmadı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, 67'de Kayserisporsavunmasının büyük hatası sonucutopla buluşan Pohjanpalo, meşinyuvarlağı boş kaleye yolladı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Bu dakikadan sonra beraberlik için bastıran sarı-kırmızılılar, 77'de aradığı golü buldu. Sol kanattan yapılan ortada Emrah Başsan, şık bir vuruşlafileleri havalandırdı. Maç bu skorla biterken Rizespor 30 puana yükseldi. Kayserispor ise 42 puanaçıkıp rahat bir nefes aldı.
DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Rize bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçı da kazanamadı. Bunların 12'sini kaybeden Karadeniz ekibi, 4 kez de 1 puanla yetindi. Kayseri ise evinde son 4 maçtır (3M/1B) gülemiyor