Rize’nin umudu Emrah’a takıldı

Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor ile ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Yukatel Kayserispor'un mücadelesinden kazanan çıkmadı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısısona ererken, 67'deve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Bu dakikadan sonra beraberlik için bastıran sarı-kırmızılılar, 77'de aradığı golü buldu. Sol kanattan yapılan ortadaMaç bu skorla biterken Rizespor 30 puana yükseldi.Rize bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçı da kazanamadı. Bunların 12'sini kaybeden Karadeniz ekibi, 4 kez de 1 puanla yetindi. Kayseri ise evinde son 4 maçtır (3M/1B) gülemiyor