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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Rize’nin umudu Emrah’a takıldı

Rize’nin umudu Emrah’a takıldı

Küme düşme hattındaki Karadeniz ekibi, Pohjanpalo’nun golüyle Kayseri karşısında öne geçti. Ancak Çaykur Rizespor, Emrah Başsan’ın attığı golle 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor ile ateş hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Yukatel Kayserispor'un mücadelesinden kazanan çıkmadı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, 67'de Kayserispor savunmasının büyük hatası sonucu topla buluşan Pohjanpalo, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Bu dakikadan sonra beraberlik için bastıran sarı-kırmızılılar, 77'de aradığı golü buldu. Sol kanattan yapılan ortada Emrah Başsan, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. Maç bu skorla biterken Rizespor 30 puana yükseldi. Kayserispor ise 42 puana çıkıp rahat bir nefes aldı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Rize bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçı da kazanamadı. Bunların 12'sini kaybeden Karadeniz ekibi, 4 kez de 1 puanla yetindi. Kayseri ise evinde son 4 maçtır (3M/1B) gülemiyor

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Rize’nin umudu Emrah’a takıldı
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