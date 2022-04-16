Sörloth İsmael ile coşar

Beşiktaş’ın efsanesi ve eski scout şefi Gökhan Keskin, SABAH SPOR’a Kartal’ı analiz etti: 2 maçla yeni hocaya övgü yağdırmak yanlış. Önder hoca da iyi başlamıştı. Yere göğe sığdıramamıştık. Valerien İsmael için de çok erken. Biraz beklemek lazım!. Rıdvan sol bekte Fransız çalıştırıcının favorilerinden biri haline gelir. Bana göre Larin’in takımda kalma ihtimali zor. Beşiktaş’ın yeni sisteminde Sörloth çok etkili olur.
Beşiktaş'ın efsanesi ve eski scout şefi Gökhan Keskin, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yenihocası Valerien İsmael'i ve takımdakioyuncuların durumunu değerlendirenGökhan Keskin ile yaptığımızsohbetten öne çıkanlar şöyle: İsmael'in iki maçta oynattığı futbolve takımın pozitif enerjisi büyükövgü topladı. Bu iki maç üzerinden yapılanyorumlara nasıl bakıyorsunuz?
2 maç çok erken, yorum yapmak için beklemek lazım. Bundan önce Önder hocayı düşünün, takımın başına geldiğinde ilk 3-4 hafta Önder hocayı yere göğe sığdıramadık. Sayın Ahmet Nur Çebi'nindemeçleri vardı, 'Sezon sonuna kadar Önderhocayla devam edeceğiz' diye. İsmael gelirkenkendine ait bir sistem getirdi: 3-4-3. Bekleyipgöreceğiz, her şey için çok erken.
LARİN ÇOKTAN BİTMELİYDİ Beşiktaş, Larin ile yaptığı sözleşmegörüşmelerinden hâlâ sonuç alamadı.Ne düşünüyorsunuz?
Larin ile yapılan görüşmeler sezon ortasında bitirilmeliydi. Bu iş çok uzadı. Larin'in menajeri dediğim dedik bir fiyat istedi. Bonservisi de elinde. İmza parası ister. Bana göre Larin'in kalma ihtimali zor. Beşiktaş Larin'i arar mı? Yerine gelecek isimlere bakmak lazım. Batshuayibüyük ihtimallegidecek.Yenigolcü olarakda Sörloth konuşuluyor.Norveçliaranan kan olurmu?
Sörloth, Trabzon'da çok başarılı oldu. İsmael pivot santrfor istiyor. İsmael'in sisteminde Sörloth çok etkili olur. Batshuayi keşke 1 sene daha kalsa. Her zaman piyasası olan bir futbolcu. Gol pozisyonuna giriyor olması çok önemli.
PİŞMEDEN GİTMESİNLER SportifdirektörCeyhunKazancı,Ersin ve Rıdvan'atekliflerolduğunu söyledi.Bu iki oyuncununayrılması durumundaTürk oyuncu sayısındasıkıntı yaşanmazmı?
Sergen hocaya çok teşekkür etmek lazım. Bu oyuncularda ısrar etti. Ersin kendini geliştirmeyebaşladı. Üstünekoyarak devamediyor. Rıdvan sol tarafta İsmael'in vazgeçilmezi olur. Sürati var, mücadelesi var, pas kalitesi iyi. Bu oyuncuların yerine adam bulmadan satmak mantıksız. Çok gençler daha. Bir süre dahapişmeleri iyi olur. Elimizdekileri abartıyoruz biraz. Çok yüksek rakamlar söylüyoruz. Bu ikiliden 30 milyon Eurofalan bekliyorsan hayal şuanda. İleride ne olur bilinmez. Bence zamanlarıvar. 2-3 milyona dasatacaksan hiç satmadaha iyi.
FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL İLE YOLUNA DEVAM ETMELİ Siz Fenerbahçe yönetimininyerinde olsanız İsmail Kartalile devam mı edersiniz yoksa markabir isim ile mi anlaşırsınız?
Ben olsam İsmail Kartal ile devam ederdim. Başkan Ali Koç daha önce Aykut Kocaman konusunda 'Hata yaptık' dedi. Bence aynı şeyi Emre Belözoğlu konusunda da yaptı. Takımın temel dinamiklerini bilen isimler bunlar. İsmail Kartal'dan bu performansı ne taraftarne Ali Koç bekliyordu. Fenerbahçelig ikinciliğini elde ederse hertürlü İsmail Kartal ile devam etmeli. Yeni bir pişmanlığa gerek yok. Galatasaray'ın durumuhakkında neler söylersiniz?
Galatasaray bir türlü problemlerini aşamadı. Santrforlarıyla da problemler yaşadı. Mohamed geldiğindeilk haftalar herkes çokmutluydu. Hatta Diagne'yi gönderdiler. En son ise verimsizlikten Gomis'i aldılar. Fenerbahçe'nin ise sabit bir santrforu hiç olmadı. Valencia ilekapatmaya çalıştılar o arayı.Berisha da etkisiz oldu.Atanın ve tutanın iyi olacak.Fenerbahçe'ye netbir santrfor gerekiyor. Galatasaray da elindeki santrforlar ile ne yapacağına karar vermeli. Eğer Mohamed bu takımda kalacaksa da önce 'Ben Galatasaray'ın santrforu olurum'u herkese net şekilde göstermeli.