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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Sörloth İsmael ile coşar

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Sörloth İsmael ile coşar

Beşiktaş’ın efsanesi ve eski scout şefi Gökhan Keskin, SABAH SPOR’a Kartal’ı analiz etti: 2 maçla yeni hocaya övgü yağdırmak yanlış. Önder hoca da iyi başlamıştı. Yere göğe sığdıramamıştık. Valerien İsmael için de çok erken. Biraz beklemek lazım!. Rıdvan sol bekte Fransız çalıştırıcının favorilerinden biri haline gelir. Bana göre Larin’in takımda kalma ihtimali zor. Beşiktaş’ın yeni sisteminde Sörloth çok etkili olur.

Beşiktaş'ın efsanesi ve eski scout şefi Gökhan Keskin, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael'i ve takımdaki oyuncuların durumunu değerlendiren Gökhan Keskin ile yaptığımız sohbetten öne çıkanlar şöyle:
İsmael'in iki maçta oynattığı futbol ve takımın pozitif enerjisi büyük övgü topladı. Bu iki maç üzerinden yapılan yorumlara nasıl bakıyorsunuz?
2 maç çok erken, yorum yapmak için beklemek lazım. Bundan önce Önder hocayı düşünün, takımın başına geldiğinde ilk 3-4 hafta Önder hocayı yere göğe sığdıramadık. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin demeçleri vardı, 'Sezon sonuna kadar Önder hocayla devam edeceğiz' diye. İsmael gelirken kendine ait bir sistem getirdi: 3-4-3. Bekleyip göreceğiz, her şey için çok erken.

LARİN ÇOKTAN BİTMELİYDİ
Beşiktaş, Larin ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden hâlâ sonuç alamadı. Ne düşünüyorsunuz?
Larin ile yapılan görüşmeler sezon ortasında bitirilmeliydi. Bu iş çok uzadı. Larin'in menajeri dediğim dedik bir fiyat istedi. Bonservisi de elinde. İmza parası ister. Bana göre Larin'in kalma ihtimali zor. Beşiktaş Larin'i arar mı? Yerine gelecek isimlere bakmak lazım.
Batshuayi büyük ihtimalle gidecek. Yeni golcü olarak da Sörloth konuşuluyor. Norveçli aranan kan olur mu?
Sörloth, Trabzon'da çok başarılı oldu. İsmael pivot santrfor istiyor. İsmael'in sisteminde Sörloth çok etkili olur. Batshuayi keşke 1 sene daha kalsa. Her zaman piyasası olan bir futbolcu. Gol pozisyonuna giriyor olması çok önemli.



PİŞMEDEN GİTMESİNLER
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ersin ve Rıdvan'a teklifler olduğunu söyledi. Bu iki oyuncunun ayrılması durumunda Türk oyuncu sayısında sıkıntı yaşanmaz mı?
Sergen hocaya çok teşekkür etmek lazım. Bu oyuncularda ısrar etti. Ersin kendini geliştirmeye başladı. Üstüne koyarak devam ediyor. Rıdvan sol tarafta İsmael'in vazgeçilmezi olur. Sürati var, mücadelesi var, pas kalitesi iyi. Bu oyuncuların yerine adam bulmadan satmak mantıksız. Çok gençler daha. Bir süre daha pişmeleri iyi olur. Elimizdekileri abartıyoruz biraz. Çok yüksek rakamlar söylüyoruz. Bu ikiliden 30 milyon Euro falan bekliyorsan hayal şu anda. İleride ne olur bilinmez. Bence zamanları var. 2-3 milyona da satacaksan hiç satma daha iyi.

FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL İLE YOLUNA DEVAM ETMELİ
Siz Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsanız İsmail Kartal ile devam mı edersiniz yoksa marka bir isim ile mi anlaşırsınız?
Ben olsam İsmail Kartal ile devam ederdim. Başkan Ali Koç daha önce Aykut Kocaman konusunda 'Hata yaptık' dedi. Bence aynı şeyi Emre Belözoğlu konusunda da yaptı. Takımın temel dinamiklerini bilen isimler bunlar. İsmail Kartal'dan bu performansı ne taraftar ne Ali Koç bekliyordu. Fenerbahçe lig ikinciliğini elde ederse her türlü İsmail Kartal ile devam etmeli. Yeni bir pişmanlığa gerek yok.
Galatasaray'ın durumu hakkında neler söylersiniz?
Galatasaray bir türlü problemlerini aşamadı. Santrforlarıyla da problemler yaşadı. Mohamed geldiğinde ilk haftalar herkes çok mutluydu. Hatta Diagne'yi gönderdiler. En son ise verimsizlikten Gomis'i aldılar. Fenerbahçe'nin ise sabit bir santrforu hiç olmadı. Valencia ile kapatmaya çalıştılar o arayı. Berisha da etkisiz oldu. Atanın ve tutanın iyi olacak. Fenerbahçe'ye net bir santrfor gerekiyor. Galatasaray da elindeki santrforlar ile ne yapacağına karar vermeli. Eğer Mohamed bu takımda kalacaksa da önce 'Ben Galatasaray'ın santrforu olurum'u herkese net şekilde göstermeli.

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Sörloth İsmael ile coşar
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