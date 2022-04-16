Sörloth İsmael ile coşar

Beşiktaş'ın efsanesi ve eski scout şefi Gökhan Keskin,Spor'a özel açıklamalarda bulundu.2 maç çok erken, yorum yapmak için beklemek lazım. Bundan önce Önder hocayı düşünün, takımın başına geldiğinde ilk 3-4 hafta Önder hocayı yere göğe sığdıramadık.Larin ile yapılan görüşmeler sezon ortasında bitirilmeliydi. Bu iş çok uzadı. Larin'in menajeri dediğim dedik bir fiyat istedi. Bonservisi de elinde. İmza parası ister. Bana göre Larin'in kalma ihtimali zor. Beşiktaş Larin'i arar mı? Yerine gelecek isimlere bakmak lazım.Sörloth, Trabzon'da çok başarılı oldu. İsmael pivot santrfor istiyor. İsmael'in sisteminde Sörloth çok etkili olur. Batshuayi keşke 1 sene daha kalsa. Her zaman piyasası olan bir futbolcu. Gol pozisyonuna giriyor olması çok önemli.Sergen hocaya çok teşekkür etmek lazım. Bu oyuncularda ısrar etti.Rıdvan sol tarafta İsmael'in vazgeçilmezi olur. Sürati var, mücadelesi var, pas kalitesi iyi. Bu oyuncuların yerine adam bulmadan satmak mantıksız. Çok gençler daha.Elimizdekileri abartıyoruz biraz. Çok yüksek rakamlar söylüyoruz.İleride ne olur bilinmez.Ben olsam İsmail Kartal ile devam ederdim. Başkan Ali Koç daha önce Aykut Kocaman konusunda 'Hata yaptık' dedi. Bence aynı şeyikonusunda da yaptı. Takımın temel dinamiklerini bilen isimler bunlar.Yeni bir pişmanlığa gerek yok.Galatasaray bir türlü problemlerini aşamadı. Santrforlarıyla da problemler yaşadı.En son ise verimsizlikten Gomis'i aldılar. Fenerbahçe'nin ise sabit bir santrforu hiç olmadı.Galatasaray da elindeki santrforlar ile ne yapacağına karar vermeli. Eğer Mohamed bu takımda kalacaksa da önce 'Ben Galatasaray'ın santrforu olurum'u herkese net şekilde göstermeli.