Altınordu’dan kritik zafer

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü Şeref'in golüyle 1-0 mağlup ederek son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan çıkaran Altınordu, düşme hattındaki rakiplerinin 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayarak kritik bir zafere imza attı. Ligde 38 puanla 13'üncü sıraya yükselen İzmir temsilcisi, 36 puana ulaşan Altaş Denizlispor ve Kocaelispor'u altında tutarken, 35 puanda kalan Nasadoge Menemenspor ve Beypiliç Boluspor'u geride bıraktı. Kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi 38 puanlı Ankara Keçiörengücü ve Gençlerbirliği'ni de yakaladı.

Bitime 5 hafta kala düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan Altınordu, kalan 5 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Çarşamba günü Ankaragücü deplasmanında ter dökecek kırmızı-lacivertliler, 25 Nisan Pazartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 35'inci haftayı bay geçecek İzmir ekibi, son 3 maçında Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) kozlarını paylaşacak. "İnanan, mücadele eden, son ana kadar oyun disiplininden kopmayan bir takıma sahibiz" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Süreç sancılı geçse de geldiğimiz nokta mutluluk verici" yorumu yaptı.

17'LİK KALECİ SERHAT'A ÖVGÜ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sakatlığı nedeniyle maça yetişmeyen Ali Emre'nin yokluğunda kaleyi koruyan 17 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'le ilgili şöyle konuştu

"Serhat'a ayrı parantez açmak istiyorum. Kendisi ikinci kez bu ligde forma giyiyor ve 2004 doğumlu. O da hem performansıyla hem olgunluğuyla çok iyiydi. Kulübümüzde muhteşem bir kaleci departmanımız var. Altınordu Futbol Akademisi'nden yetişerek A takımımıza yükselen kalecilerimiz burada güzel işler yapıyor. Kaleci departmanında çalışan tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."