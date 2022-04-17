Bu beraberlik özlemi artırdı!

SÜPER Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sonuçlandı.Bu sonuçla Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatay'ın galibiyet özlemi; Rıza Çalımbay'ın ekibi deHatayspor'un hocası Ömer Erdoğan, Sivas maçında yüksek toplarla hücum denediklerini ancak kendisinin böyle bir anlayışı olmadığını söyledi. Erdoğan, "Oyunun genelinde galibiyeti hak etmedik. Beraberlik iki takımın da futboluna bakınca normal bir sonuç oldu" dedi.