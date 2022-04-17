Bu beraberlik özlemi artırdı!

Sivas, Ziya’nın penaltısıyla öne geçerken, Hatayspor, Benzia’nın şık golüyle karşılık verdi. Bordo-beyazlıların galibiyet hasreti 4’e, Yiğidolar’ın ise 3’e yükseldi
SÜPER Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sonuçlandı. Konuk ekipSivasspor 28'deZiya Erdal'ınpenaltı golüyledevreyi öndekapatırken,ev sahibi 61'deYassine Benzia'nınşık golüyle beraberliğisağladı. Bu sonuçla Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatay'ın galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi; Rıza Çalımbay'ın ekibi de 3haftadır kazanamıyor.
ERDOĞAN: GALİBİYETİ HIÇ HAK ETMEDIK
Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan, Sivas maçında yüksek toplarla hücum denediklerini ancak kendisinin böyle bir anlayışı olmadığını söyledi. Erdoğan, "Oyunun genelinde galibiyeti hak etmedik. Beraberlik iki takımın da futboluna bakınca normal bir sonuç oldu" dedi.