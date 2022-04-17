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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Bu beraberlik özlemi artırdı!

Bu beraberlik özlemi artırdı!

Sivas, Ziya’nın penaltısıyla öne geçerken, Hatayspor, Benzia’nın şık golüyle karşılık verdi. Bordo-beyazlıların galibiyet hasreti 4’e, Yiğidolar’ın ise 3’e yükseldi

SÜPER Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor'u karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sonuçlandı. Konuk ekip Sivasspor 28'de Ziya Erdal'ın penaltı golüyle devreyi önde kapatırken, ev sahibi 61'de Yassine Benzia'nın şık golüyle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatay'ın galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi; Rıza Çalımbay'ın ekibi de 3 haftadır kazanamıyor.

ERDOĞAN: GALİBİYETİ HIÇ HAK ETMEDIK
Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan, Sivas maçında yüksek toplarla hücum denediklerini ancak kendisinin böyle bir anlayışı olmadığını söyledi. Erdoğan, "Oyunun genelinde galibiyeti hak etmedik. Beraberlik iki takımın da futboluna bakınca normal bir sonuç oldu" dedi.

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Bu beraberlik özlemi artırdı!
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