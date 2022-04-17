Fenerbahçe beşinci viteste

Bitime 5 maç kala Kanarya'nın lider Trabzonspor'la arasındaki fark 11'e düştütaraftarı, maç öncesi öyle bir rüzgâr yaptı ki,Serdar'ın 5. dakikadaki sayısı sonrasıAncak öyle olmadı.ikinci yarısında, değişikliklerin yapıldığıAncak Arda, Valencia, Berisha üçlüsünün girişi sarı-lacivertlileri ön tarafta canlandırdı.Güler, kendi oluşturduğu tehlike sonrası Rossi'ye yapılan penaltıyı gole çevirerek maçı bitirdi.son 9 maçta aldığı 25 puanla muazzam bir ivme yakaladı.SERDAR Aziz bu sezon ilk kez ağları sarstı. Mayıs 2021'deki Kayserispor karşılaşmasından bu yana süren sessizliğini bozan tecrübeli oyuncunun, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Göztepe (3) oldu. Oyuncu maçtan sonra,diye konuştu.ROSSI'NIN Göztepe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Tribünler 'Arda Güler' diye tempo tuttu. Valencia topu genç meslektaşına bıraktı. 17 yaşındaki oyuncu soğukkanlı vuruşuyla Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Bu sezon 3. skor katkısını yapan Arda, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşarken maçın topunu hatıra olarak aldı.Süper Lig'de forma giydiği son 4 maçında (Trabzon, Kayseri, G.Saray, Göztepe) da asist yapan Mert Hakan Yandaş, Nisan-Mayıs 2016'da sarılacivertli formayı giyen Nani'den sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu. Milli oyuncu bu sezon hiç gol atamadı ama 6 asiste ulaştı.KAYSERI ve Galatasaray'a karşı kalesini gole kapatan Altay18'de Moubandje'nin, yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşuna engel oldu. 40'ta Tijanic, 60'da ise Halil Akbunar'ın pozisyonlarında başarılıydı.