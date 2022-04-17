Fenerbahçe beşinci viteste

Düşme hattına demir atan Göztepe karşısında gol, 5. dakikada Serdar Aziz’den geldi. Zajc’ın golü ofsayta takıldı. 82’de VAR uyarısıyla beyaz nokta gösterildi. Arda penaltıdan skoru ilan etti
Bitime 5 maç kala Kanarya'nın lider Trabzonspor'la arasındaki fark 11'e düştü Fenerbahçe taraftarı, maç öncesi öyle bir rüzgâr yaptı ki, Göztepe daha maça başlamadanyemişti golü... Serdar'ın 5. dakikadaki sayısı sonrası lige veda hazırlığıyapan Göztepe karşısında skorun artırmasıbeklendi. Ancak öyle olmadı. Maçın ikinci yarısında, değişikliklerin yapıldığı 68. dakikaya kadar yineGöztepe'nin oyun üstünlüğü,Fenerbahçe'nin pozisyonsuzluğuhakimdi. Ancak Arda, Valencia, Berisha üçlüsünün girişi sarı-lacivertlileri ön tarafta canlandırdı. Arda Güler, kendi oluşturduğu tehlike sonrası Rossi'ye yapılan penaltıyı gole çevirerek maçı bitirdi. Penaltıyı yapan Moubandje'ninatılması Göztepe'ninumutlarını tamamen bitirdi.Fenerbahçe, son 9 maçta aldığı 25 puanla muazzam bir ivme yakaladı. Artık tek soru var 'Kartal iletamam mı devam mı?' olacak.
'HOCAMI KIRMADIM'
SERDAR Aziz bu sezon ilk kez ağları sarstı. Mayıs 2021'deki Kayserispor karşılaşmasından bu yana süren sessizliğini bozan tecrübeli oyuncunun, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Göztepe (3) oldu. Oyuncu maçtan sonra, "Hoca, hafta içi'Senden gol bekliyorum' dedi.Ben de isteğini kırmadım" diye konuştu.
VALENCİA BIRAKTI ARDA BİR İLKİ YAŞADI
ROSSI'NIN Göztepe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Tribünler 'Arda Güler' diye tempo tuttu. Valencia topu genç meslektaşına bıraktı. 17 yaşındaki oyuncu soğukkanlı vuruşuyla Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Bu sezon 3. skor katkısını yapan Arda, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşarken maçın topunu hatıra olarak aldı.
MERT HAKAN SERİYE BAĞLADI
Süper Lig'de forma giydiği son 4 maçında (Trabzon, Kayseri, G.Saray, Göztepe) da asist yapan Mert Hakan Yandaş, Nisan-Mayıs 2016'da sarılacivertli formayı giyen Nani'den sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu. Milli oyuncu bu sezon hiç gol atamadı ama 6 asiste ulaştı.
ALTAY KALEYİ KAPATTI
KAYSERI ve Galatasaray'a karşı kalesini gole kapatan Altay dün de 3 kritik kurtarışladevleşti. 18'de Moubandje'nin, yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşuna engel oldu. 40'ta Tijanic, 60'da ise Halil Akbunar'ın pozisyonlarında başarılıydı. Milli eldivendaha önce ligin ilk 3 haftasında15 Ağustos-29 Ağustos tarihlerinde(Adana Demir, Antalya, Altay) golyememe serisi yakalamıştı.