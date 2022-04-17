Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe beşinci viteste
Giriş Tarihi: 17.4.2022

Fenerbahçe beşinci viteste

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe beşinci viteste

Düşme hattına demir atan Göztepe karşısında gol, 5. dakikada Serdar Aziz’den geldi. Zajc’ın golü ofsayta takıldı. 82’de VAR uyarısıyla beyaz nokta gösterildi. Arda penaltıdan skoru ilan etti

Bitime 5 maç kala Kanarya'nın lider Trabzonspor'la arasındaki fark 11'e düştü
Fenerbahçe taraftarı, maç öncesi öyle bir rüzgâr yaptı ki, Göztepe daha maça başlamadan yemişti golü... Serdar'ın 5. dakikadaki sayısı sonrası lige veda hazırlığı yapan Göztepe karşısında skorun artırması beklendi. Ancak öyle olmadı. Maçın ikinci yarısında, değişikliklerin yapıldığı 68. dakikaya kadar yine Göztepe'nin oyun üstünlüğü, Fenerbahçe'nin pozisyonsuzluğu hakimdi. Ancak Arda, Valencia, Berisha üçlüsünün girişi sarı-lacivertlileri ön tarafta canlandırdı. Arda Güler, kendi oluşturduğu tehlike sonrası Rossi'ye yapılan penaltıyı gole çevirerek maçı bitirdi. Penaltıyı yapan Moubandje'nin atılması Göztepe'nin umutlarını tamamen bitirdi. Fenerbahçe, son 9 maçta aldığı 25 puanla muazzam bir ivme yakaladı. Artık tek soru var 'Kartal ile tamam mı devam mı?' olacak.

'HOCAMI KIRMADIM'
SERDAR Aziz bu sezon ilk kez ağları sarstı. Mayıs 2021'deki Kayserispor karşılaşmasından bu yana süren sessizliğini bozan tecrübeli oyuncunun, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Göztepe (3) oldu. Oyuncu maçtan sonra, "Hoca, hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi. Ben de isteğini kırmadım" diye konuştu.

VALENCİA BIRAKTI ARDA BİR İLKİ YAŞADI
ROSSI'NIN Göztepe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Tribünler 'Arda Güler' diye tempo tuttu. Valencia topu genç meslektaşına bıraktı. 17 yaşındaki oyuncu soğukkanlı vuruşuyla Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Bu sezon 3. skor katkısını yapan Arda, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşarken maçın topunu hatıra olarak aldı.

MERT HAKAN SERİYE BAĞLADI
Süper Lig'de forma giydiği son 4 maçında (Trabzon, Kayseri, G.Saray, Göztepe) da asist yapan Mert Hakan Yandaş, Nisan-Mayıs 2016'da sarılacivertli formayı giyen Nani'den sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu. Milli oyuncu bu sezon hiç gol atamadı ama 6 asiste ulaştı.

ALTAY KALEYİ KAPATTI
KAYSERI ve Galatasaray'a karşı kalesini gole kapatan Altay dün de 3 kritik kurtarışla devleşti. 18'de Moubandje'nin, yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşuna engel oldu. 40'ta Tijanic, 60'da ise Halil Akbunar'ın pozisyonlarında başarılıydı. Milli eldiven daha önce ligin ilk 3 haftasında 15 Ağustos-29 Ağustos tarihlerinde (Adana Demir, Antalya, Altay) gol yememe serisi yakalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
Son dakika | ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var
Antalya'da 2 yaşındaki küçük kız feci şekilde can verdi! Olay yerindeki detay yürek burktu
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Kazık böyle atılır
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe beşinci viteste
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA