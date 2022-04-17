Franck Haise Aslan’a hazır

Seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı. Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi.ilk sırada düşünülen isimler. Eşref Hamacıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken,1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor., buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen vediyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi.