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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Franck Haise Aslan’a hazır

SUAT UMURHAN
Franck Haise Aslan’a hazır

Eşref Hamamcıoğlu, kazanırsa takımı 51 yaşındaki Fransız teknik adama teslim edecek. Lens’i üçlü savunma ile oynatan Franck Haise, Galatasaray’a ‘tamam’ dedi

Seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı. Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi. Öztürk ve ekibi yerli çalıştırıcılar üzerinde dururken, Okan Buruk ile Nuri Şahin ilk sırada düşünülen isimler. Eşref Hamacıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken, prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı.

'HER TAKIMIN KENDİNE GÖRE SİSTEMİ OLMALI'
1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor. Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla Lens'i oynatan Haise, buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve "Her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır" diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi. Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudi Garcia.

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Franck Haise Aslan’a hazır
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