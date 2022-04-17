Franck Haise Aslan’a hazır

Eşref Hamamcıoğlu, kazanırsa takımı 51 yaşındaki Fransız teknik adama teslim edecek. Lens’i üçlü savunma ile oynatan Franck Haise, Galatasaray’a ‘tamam’ dedi
Seçime doğru Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı. Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi. Öztürk ve ekibiyerli çalıştırıcılarüzerinde dururken,Okan Buruk ile NuriŞahin ilk sırada düşünülen isimler. Eşref Hamacıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken, prensipteanlaşma yapılanteknik adamınLens'in başındaki FranckHaise olduğu ortaya çıktı.
'HER TAKIMIN KENDİNE GÖRE SİSTEMİ OLMALI'
1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor. Son dönemde3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla Lens'i oynatanHaise, buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve "Her ekibin kendisine göre sistemiolmalıdır" diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi. Hamamcıoğlu'nunikinci adayı en sonLyon'u çalıştıran ve şu anda boştaolan Rudi Garcia.