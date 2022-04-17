Gözyaşlarına boğan sakatlık

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas, karşılaşmanın ilk yarısında sağ bacağından sakatlık geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini Szalai'ye bıraktı. Pelkas, saha dışına çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kulüpten yapılan açıklamada "Pelkas'ın çekilen MR'ında sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir" denildi. Tecrübeli yıldızın sezonu kapattığı öğrenildi. Pelkas, daha önce 4 kez sakatlık geçirirken 11 maç kaçırdı. Yunan futbolcu sezon başında da omzundan ciddi bir problem yaşamıştı.



EGE'NİN ANNE ACISI

GÖZTEPE'NİN genç oyuncusu Ege Özkayımoğlu, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. Annesini 4 gün önce toprağa verdiğini ve çok üzgün olduğunu dile getiren 20 yaşındaki futbolcu "Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum bu zamana kadar. Bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.