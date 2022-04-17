Hem arkadaşım hem babayım!

Kartal sırrını anlattı: Rol yapmam, yalan konuşmam. Oyuncularıma hem arkadaşlık yaparım, hem babalık...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyeti taraftara hediye ederken, "G.Saray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündüm. Hafta başından beri oyuncuları uyardım. Rol yapmam, yalan konuşmam.Ben böyle biriyim. Takımla yerigeldiğinde arkadaşım, yeri geldiğindebabayım. Zamana ihtiyacımvardı, futbolcularla birbirimizdeniyi elektrik aldık.Oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bugünlere geldik" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor kaybediyor,siz kazanıyorsunuz? Hedefinizne?" sorusuna "Hedefimiz maç maçdüşünmek ve Fenerbahçe'ye layıkbir yerde sezonu bitirmek. Bu neresiolur? Bilemeyiz, futbol bu" yorumunu yaptı. Arda Güler için açıklama yapan Kartal, "Ona sorumlulukda verdim. Crespo ile haber yollayıppenaltıyı atmasını söyledim.Bizi mahcup etmedi. Önünde çokyol var" ifadesini kullandı.
KARTAL'IN 9. HARİKASI
ÜST üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı. Tek beraberliğini 10 kişi (dk.18 İrfan) kaldığı Trabzonspor karşısında yaşadı. Kanarya, evindeki 5 maçı kaybetmeyip üst üste 3'üncü kez kazandı. Son yenilgisini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı (0-1) almıştı. Sarı-kırmızılı rakiplere karşı oynadığı son 3 maçını da gol yemeden kazandı.
VALENCIA 47 GÜN SONRA
F.BAHÇE'DE Enner Valencia 47 gün sonra İsmail Kartal'dan görev aldı. En son 28 Şubat'taki Kasımpaşa maçının son 1 dakikasında oyuna giren Ekvadorlu oyuncu dün 68'de Serdar Dursun'la görev değişimi yaptı. Valencia kazanılan penaltıda topu Arda Güler'e bırakarak tribünlerin alkışını aldı. Oyunda kaldığı süre içinde 7 pasla yüzde 100 pas isabeti sağladı. Bir kez de top kaptı.