Hem arkadaşım hem babayım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyeti taraftara hediye ederken, "G.Saray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündüm. Hafta başından beri oyuncuları uyardım.Taraftar da bize destek verdi, bugünlere geldik" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı,sorusunayorumunu yaptı. Arda Güler için açıklama yapan Kartal,ifadesini kullandı.ÜST üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı. Tek beraberliğini 10 kişi (dk.18 İrfan) kaldığı Trabzonspor karşısında yaşadı. Kanarya, evindeki 5 maçı kaybetmeyip üst üste 3'üncü kez kazandı. Son yenilgisini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı (0-1) almıştı. Sarı-kırmızılı rakiplere karşı oynadığı son 3 maçını da gol yemeden kazandı.F.BAHÇE'DE Enner Valencia 47 gün sonra İsmail Kartal'dan görev aldı. En son 28 Şubat'taki Kasımpaşa maçının son 1 dakikasında oyuna giren Ekvadorlu oyuncu dün 68'de Serdar Dursun'la görev değişimi yaptı. Valencia kazanılan penaltıda topu Arda Güler'e bırakarak tribünlerin alkışını aldı. Oyunda kaldığı süre içinde 7 pasla yüzde 100 pas isabeti sağladı. Bir kez de top kaptı.