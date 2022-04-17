Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaderi ellerinde
Giriş Tarihi: 17.4.2022

Kaderi ellerinde

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kaderi ellerinde

Sezon sonu yolların ayrılacağı konuşulan Belçikalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirveye oturup yeni dönemde de siyah-beyazlı formayı giymek için hocası İsmael’in gözüne girmeye çalışacak

Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyordu. Belçikalı golcü attıklarından çok kaçırdıklarıyla birçok maçın kötü kahramanı olmuştu. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük olan 28 yaşındaki oyuncu (%16), buna rağmen Süper Lig'de 14 golle krallığın çok yakınında. Hatayspor'dan El Kaabi (15), Kasımpaşa'dan Umut Bozok (14) ve Çaykur Rize'den Pohjanpalo (14) ile birlikte sıkı bir zirve yarışında olan siyah-beyazlı oyuncunun, son oynanan Alanyaspor maçında attığı 2 golle birlikte öz güveni yükseldi.

KARARI HOCA VERECEK
Sezon sonu için krallıkta gözü olan Batshuayi'nin tacını takarak eleştirilere yanıt vermek istediği belirtildi. Yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in sisteminde kendisini daha özgür hisseden Batshuayi'nin kalan 6 maçtaki performansı takımdaki kaderini çizecek. Her ne kadar sezon sonu ayrılacağı belirtilse de beklenen golleri atarsa kalma ihtimali artacak. İsmael, oyuncusunun son düzlükteki formuna bakarak hakkındaki kararı verecek. Fransız hoca kalmasını isterse yönetim, mevcut şartları hafifleterek kadrosuna katmaya çalışacak.

SERDAR'A RENNES KANCASI
FRANSA Ligi ekiplerinden Stade Rennes, Beşiktaş'tan genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı almak istiyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Rennes kulübü, Faslı Nayef Aguerd'in West Ham United'a transfer olması halinde yerini 19 yaşındaki Serdar ile doldurmayı hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Zelenskiy'den barış anlaşması şartı: İki belgeden oluşması gerekiyor...
Son dakika | ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var
Antalya'da 2 yaşındaki küçük kız feci şekilde can verdi! Olay yerindeki detay yürek burktu
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
Kazık böyle atılır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaderi ellerinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA