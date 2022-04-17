Kaderi ellerinde

Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyordu.Pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük olan 28 yaşındaki oyuncu (%16), buna rağmen Süper Lig'de 14 golle krallığın çok yakınında. Hatayspor'dan El Kaabi (15), Kasımpaşa'dan Umut Bozok (14) ve Çaykur Rize'den Pohjanpalo (14) ile birlikte sıkı bir zirve yarışında olan siyah-beyazlı oyuncunun, son oynanan Alanyaspor maçında attığı 2 golle birlikte öz güveni yükseldi.Sezon sonu için krallıkta gözü olan Batshuayi'nin tacını takarak eleştirilere yanıt vermek istediği belirtildi.Her ne kadar sezon sonu ayrılacağı belirtilse de beklenen golleri atarsa kalma ihtimali artacak.Fransız hoca kalmasını isterse yönetim, mevcut şartları hafifleterek kadrosuna katmaya çalışacak.Ligi ekiplerinden Stade Rennes, Beşiktaş'tan genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı almak istiyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Rennes kulübü,