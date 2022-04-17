Kaderi ellerinde

Sezon sonu yolların ayrılacağı konuşulan Belçikalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirveye oturup yeni dönemde de siyah-beyazlı formayı giymek için hocası İsmael’in gözüne girmeye çalışacak
Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyordu. Belçikalı golcü attıklarından çokkaçırdıklarıyla birçok maçın kötü kahramanıolmuştu. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük olan 28 yaşındaki oyuncu (%16), buna rağmen Süper Lig'de 14 golle krallığın çok yakınında. Hatayspor'dan El Kaabi (15), Kasımpaşa'dan Umut Bozok (14) ve Çaykur Rize'den Pohjanpalo (14) ile birlikte sıkı bir zirve yarışında olan siyah-beyazlı oyuncunun, son oynanan Alanyaspor maçında attığı 2 golle birlikte öz güveni yükseldi.
KARARI HOCA VERECEK
Sezon sonu için krallıkta gözü olan Batshuayi'nin tacını takarak eleştirilere yanıt vermek istediği belirtildi. Yeni teknikdirektörü Valerien İsmael'in sistemindekendisini daha özgür hisseden Batshuayi'ninkalan 6 maçtaki performansı takımdakikaderini çizecek. Her ne kadar sezon sonu ayrılacağı belirtilse de beklenen golleri atarsa kalma ihtimali artacak. İsmael,oyuncusunun son düzlükteki formunabakarak hakkındaki kararı verecek. Fransız hoca kalmasını isterse yönetim, mevcut şartları hafifleterek kadrosuna katmaya çalışacak.
SERDAR'A RENNES KANCASI FRANSA Ligi ekiplerinden Stade Rennes, Beşiktaş'tan genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı almak istiyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Rennes kulübü, FaslıNayef Aguerd'in West Ham United'atransfer olması halinde yerini 19 yaşındakiSerdar ile doldurmayı hedefliyor.