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Giriş Tarihi: 17.4.2022 09:48

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bu yasa çerçevesinde yönetici bulamayız

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bu yasa çerçevesinde yönetici bulamayız

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Ağır maddeler var. Bu şartlarda yönetici bulamayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüplerin mali yönden denetim altında tutulmasının önemli ve yerinde bir karar olduğunu ifade ederken; "Spor yasasında kulüpler için faydalı maddeler de var, mevcut yönetimdeki başkan ve yöneticiler için kaygılandıran maddeler de var. Mesela 'kasıt ve ihmal' maddesinin detayı yok. Bunların açığa kavuşması lazım. Çünkü bu kötü niyetli de kullanılabilir" dedi.

Başkan Gözbaşı, spor yasasının amacının kulüpleri mali yönden denetim altında tutmak olduğuna dikkat çekerek, "Birilerinin, kulüpleri bir şekilde eksiye götürüp sonra elini kolunu sallayarak gitmesi hoş bir şey değil. Devletimiz de bunu disipline etmek istiyor. Bu açıdan önemli. Tabi ki denetlenmeli. Denetimler olsun ama bu kadar kısıtlayan bir yasa tüm kulüpleri sıkıntıya iter. Yönetici bulamayız diye düşünüyorum. Bu hafta içi bazı maddelerin değişmesi adına Ankara'da toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bu yasa çerçevesinde yönetici bulamayız
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