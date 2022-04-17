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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Kongreye iptal davası!

Kongreye iptal davası!

Galatasaray’ın olaylı Genel Kurulu’nda üyelikten ihracına karar verilen eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, kongrenin iptali için mahkemeye dava açtı

Galatasaray Kulübü'nün 25 saat süren Olağan Genel Kurulu'nda 1 gün sonra sabaha karşı yapılan oylama ile üyelikten ihracına karar verilen eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, kongrede alınan kararların iptali için 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açtı. Erdoğmuş'un, dava dilekçesinde genel kurulda yapılan oylamalarda kapalı usulün belirlenmesi ile oylama öncesi sayım yapılmamasının mevzuata aykırı olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Ayrıca dilekçede genel kurulun ilan edilen günden bir gün sonrası sabahına sarkması ve 25 saat sürmesine ilişkin hukuki sorunlara da dikkat çekildi.

ELMAS'TAN ŞİİRLİ VEDA
GENEL kurulda ibra edilmemesinin ardından seçime gitme kararı alan başkan Burak Elmas, dün Divan Kurulu toplantısında başkan olarak son kez üyelere seslendi. Elmas, Attila İlhan'ın "Ayrılık da sevdaya dahil" şiirinin sözleri ile başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İbrasızlığımızın Galatasaray'da yara açmasına izin vermeyeceğiz. Şunun teminatını veriyorum. Her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulun, bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, G.Saray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu. Artık ileriye bakmak lazım. G.Saray'ın içinde bulunduğu tehlikeli durumu fark ederek mücadele etmek şart."

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Kongreye iptal davası!
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