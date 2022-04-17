Kongreye iptal davası!

Galatasaray Kulübü'nün 25 saat süren Olağan Genel Kurulu'nda 1 gün sonra sabaha karşı yapılan oylama ile üyelikten ihracına karar verilen eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, kongrede alınan kararların iptali için 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açtı.Ayrıca dilekçede genel kurulun ilan edilen günden bir gün sonrası sabahına sarkması ve 25 saat sürmesine ilişkin hukuki sorunlara da dikkat çekildi.kurulda ibra edilmemesinin ardından seçime gitme kararı alan başkan Burak Elmas, dün Divan Kurulu toplantısında başkan olarak son kez üyelere seslendi. Elmas, Attila İlhan'ınşiirinin sözleri ile başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İbrasızlığımızın Galatasaray'da yara açmasına izin vermeyeceğiz. Şunun teminatını veriyorum. Her ne olursa olsun en son gerçekleşen olağan genel kurulun, bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, G.Saray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu. Artık ileriye bakmak lazım. G.Saray'ın içinde bulunduğu tehlikeli durumu fark ederek mücadele etmek şart."