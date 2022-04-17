Rangers, derbide Celtc’i yenerek finale yükseldi!

Starfelt'in 114. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazanan Rangers, adını finale yazdırdı. İskoçya Kupası'ndaki son şampiyonluğunu 2009'da elde eden Rangers, 2016'dan beri ilk kez finale çıktı. Rangers, 21 Mayıs'taki finalde Hearts ile karşılaşacak.