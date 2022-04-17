Şampiyonluklar yaşayacağız

Trabzonspor'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik özellikle farklı takım taraftarlarından gelen eleştiriler sonrası yönetim harekete geçti. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın gülerken bir fotoğrafını paylaşarak,ifadelerini kullandı. Ayrıca, deneyimli çalıştırıcı ile de görüşen Doğan," diyerek destek verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek Trabzon'da kaldı.BORDO-mavililer nisan ayında puan kayıplarına abone oluyor. Fırtına, bu sezon son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken nisan bir kez daha Abdullah Avcı ve talebeleri için zorlu geçiyor.