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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Şampiyonluklar yaşayacağız

YUNUS EMRE SEL
Şampiyonluklar yaşayacağız

Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Avcı’nın fotoğrafını paylaşıp “Seninle şampiyonluklar yaşayacağız” mesajını verdi

Trabzonspor'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik özellikle farklı takım taraftarlarından gelen eleştiriler sonrası yönetim harekete geçti. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın gülerken bir fotoğrafını paylaşarak, "Seninle şampiyonluklar yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, deneyimli çalıştırıcı ile de görüşen Doğan, "Bize yaşattığınız tüm duygular için teşekkür ediyoruz hocam. Daha güzellerini hep birlikte yaşayacağız" diyerek destek verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek Trabzon'da kaldı. Burada teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşmeler yapacak olan Başkan Ağaoğlu'nun, salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası maçına kadar Trabzon'da kalarak takıma moral ziyaretleri yapacağı öğrenildi.

NISANDA BERABERLİK SERİSİ
BORDO-mavililer nisan ayında puan kayıplarına abone oluyor. Fırtına, bu sezon son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken nisan bir kez daha Abdullah Avcı ve talebeleri için zorlu geçiyor. Karadeniz ekibi, tecrübeli hoca yönetiminde geçen sezon aynı ayda oynadığı 7 maçta 6 beraberlik elde etti. Bu beraberliklerin beşi üst üste yaşanmıştı.

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