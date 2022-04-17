Şampiyonluklar yaşayacağız

Trabzonspor'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik özellikle farklı takım taraftarlarından gelen eleştiriler sonrası yönetim harekete geçti. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın gülerken bir fotoğrafını paylaşarak, "Seninle şampiyonluklaryaşayacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca, deneyimli çalıştırıcı ile de görüşen Doğan, "Bize yaşattığınız tüm duygulariçin teşekkür ediyoruzhocam. Daha güzellerini hep birlikteyaşayacağız" diyerek destek verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek Trabzon'da kaldı. Buradateknik direktör Abdullah Avcı ilegörüşmeler yapacak olan BaşkanAğaoğlu'nun, salı günü oynanacakolan Türkiye Kupası maçına kadarTrabzon'da kalarak takıma moralziyaretleri yapacağı öğrenildi.
NISANDA BERABERLİK SERİSİ
BORDO-mavililer nisan ayında puan kayıplarına abone oluyor. Fırtına, bu sezon son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken nisan bir kez daha Abdullah Avcı ve talebeleri için zorlu geçiyor. Karadeniz ekibi,tecrübeli hoca yönetiminde geçensezon aynı ayda oynadığı 7 maçta 6beraberlik elde etti. Bu beraberliklerinbeşi üst üste yaşanmıştı.