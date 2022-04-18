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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Atom karınca Crespo

UĞUR ÇEM
Atom karınca Crespo

Transferine burun kıvrılan Portekizli formayı kaptı, takımın en iyisi oldu

Fenerbahçe'nın sezon başında 1.5 milyon Euro'ya Estoril'den transfer ettiği Crespo, orta alanda son tercih durumundayken Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan'ın arasından sıyrılıp formayı aldı. 25 yaşındaki ön libero hırsı ve azmiyle İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. Göztepe karşısında 12.4 km ile sahanın en çok koşan ismi Crespo 18 yerden ikili mücadelenin 14'ünü kazanırken, rakibin de etkili anlarında ortaya çıkarak 10 top çalma denemesinde 7 başarı sağladı. Pas isabetinde %94 ile kalitesini gösterdi. Defansif görevinin yanı sıra hücumda 3 kilit pasla takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Fenerbahçe'nin 1 numarası Crespo, ligde bu alanda üçüncü oldu. Maç başı 7.6 değer tuttururken, yüzde 57.8'lik başarı sağladı. Top çalma değerinde de (77) ligin enleri arasına girerek dördüncülüğü elde etti.

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Atom karınca Crespo
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