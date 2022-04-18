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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Daha acımasız olmalıydık!

Daha acımasız olmalıydık!

İsmael, hücumda yaşadıkları kısırlığa vurgu yaparken, “Ön bölgede daha acımasız olmalıydık. Böyle maçları iyi oynamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, sonuçtan dolayı mutlu olmadıklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Yukarısıyla aramızdaki puan farkını az da olsa azaltmak istiyorduk ancak maalesef bu durumu kabullenmek zorundayız. Ön bölgede biraz daha acımasız olmalıydık. Her şeyi denedik. Özellikle son 30 dakikada büyük baskı kurduk. Bu kadar efor sarf ettikten sonra ödülünü almak isterdik ama olmadı. Rakip oyunu çok geride ve dar alanda karşıladı. Böyle maçları oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki bazı futbolcularımızdan çok beklentimiz bulunuyor. Daha iyi performans göstermesi gerekenler var. Geniş bir kadroya sahibiz, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız" diye konuştu.

PJANİC'TEN HOCASINA 11 MESAJI
BEŞIKTAŞ'IN Boşnak yıldızı Pjanic, dün oyuna 56'da Can'ın yerine girdi. Tecrübeli orta saha maç sonrası şöyle konuştu: "5 haftalık sakatlık sürecim oldu. Ama döndüm, hazırım. Hocamın tercihiyle sonradan oyuna giriyorum, önümüzdeki maçlarda 11'de başlarsam daha etkili olabileceğimi düşünüyorum. Daha çok oynamayı umuyorum."

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Daha acımasız olmalıydık!
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