Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, sonuçtan dolayı mutlu olmadıklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Yukarısıyla aramızdaki puan farkını az da olsa azaltmak istiyorduk ancakÖn bölgede biraz daha acımasız olmalıydık. Her şeyi denedik. Özellikle son 30 dakikada büyük baskı kurduk. Bu kadar efor sarf ettikten sonra ödülünü almak isterdik ama olmadı. Rakip oyunu çok geride ve dar alanda karşıladı. Böyle maçları oynamayı öğrenmemiz gerekiyor.Geniş bir kadroya sahibiz, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız" diye konuştu.Boşnak yıldızı Pjanic, dün oyuna 56'da Can'ın yerine girdi. Tecrübeli orta saha maç sonrası şöyle konuştu: "5 haftalık sakatlık sürecim oldu. Ama döndüm, hazırım. Hocamın tercihiyle sonradan oyuna giriyorum, önümüzdeki maçlarda 11'de başlarsam daha etkili olabileceğimi düşünüyorum. Daha çok oynamayı umuyorum."