Fatih Terim suskunluğunu bozdu: G.Saray’dan başkası olmaz

"G.Saray'a biletim tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. G.Saray benim evim.".Saray'da ocak ayında görevden alınan ve ardından sessizliğe bürünen Fatih Terim, suskunluğunu İngiliz basınından The Athletic'e bozdu.sorusunayanıtını veren İmparator, şu sözlerle yaşadığı süreci ve G.Saray'a bağlılığını anlattı: "Sezon başı G.Saray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık, beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için zamana ihtiyacım var.Kulübüm, beni istediğinde 'Hayır' diyemedim. G.Saray benim evim. Bu benim ailem. Ailemin yanına geldim.diyorlar ve sözleşmedeki rakamı kontrol etmeden imza atıyorum. Futbol oynarken, G.Saray'ın teklifininteklif edildi ama Galatasaray'a imza attım. Ben Galatasaraylıyım.""Karakterimi hiç değiştirmedim."G.Saray'da teknik direktörlüğümüyapan Malcolm Allison, EURO96'da koltukdeğnekleriyle ziyarete geldi. Onuiçeri almadılar. Ben tanıdım ve soyunmaodasına soktum. Çok duygusaldı,dedi.""Galatasaray ile sadece birincilikbaşarıdır. Bir unvan aldıktan sonra, işinizdaha zor oluyor.""İngiliz hocalardan ne öğrendin?"sorusuna Terim'in yanıtı "Disiplin!Disiplin ve ciddiyet."Alex Ferguson'dan çok etkilendim.Türkiye'de onun gibi"2000'de Leeds United maçını kaybetseydikbenim için daha iyi olurdu veLeeds taraftarları hayatta kalırdı."UEFA Kupası'nı kazandığımızda çılgınpres yapıyorduk. Maçlar sırasındarakipler oyuncularımadiyordu."Athletic ekibi, röportaja geç kaldıklarını ve İstanbul trafiğini hafife aldıklarını söylerken bu konuda Fatih Terim'den özür dilediklerini açıkladı. Bu özüre ise Terim,yanıtı verdi.GELECEĞİMhakkında karar vermedim. Yakında karar vereceğim. Ama şu an bilmiyorum. Kazandığım tüm şampiyonluklardan çok daha önemlisi şu; Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istiyorum."Takım mı, Galatasaray mı daha zor?" sorusuna deneyimli teknik adamın cevabı şu oldu: "Milli Takım, çünkü tüm ülkeden sorumlusunuz.Bunu hissedersin. Galatasaray'da sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumluluğunuz var."oyunculara teknik direktörlük yaptım. Şimdi çocuklarımdan daha küçük futbolcular var. Futbol asla durmaz.Artık insanlar bu takımları izlemekten hoşlanmıyor. İnsanlar sert bir maç izlemek istiyor ama top oynanan."