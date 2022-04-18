Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim suskunluğunu bozdu: G.Saray’dan başkası olmaz
Giriş Tarihi: 18.4.2022

Fatih Terim suskunluğunu bozdu: G.Saray’dan başkası olmaz

Fatih Terim suskunluğunu bozdu: G.Saray’dan başkası olmaz

“Sezon başı G.Saray’da devrim olması gerektiğine karar verdim. ‘Kolay olmayacak’ dedim. Ayrılık beklediğim bir şey değildi.”

"G.Saray'a biletim tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. G.Saray benim evim."
G.Saray'da ocak ayında görevden alınan ve ardından sessizliğe bürünen Fatih Terim, suskunluğunu İngiliz basınından The Athletic'e bozdu. "Türkiye'de G.Saray'dan başka takım çalıştırır mısınız?" sorusuna "İmkânsız" yanıtını veren İmparator, şu sözlerle yaşadığı süreci ve G.Saray'a bağlılığını anlattı: "Sezon başı G.Saray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık, beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için zamana ihtiyacım var. G.Saray'a biletim hep tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Kulübüm, beni istediğinde 'Hayır' diyemedim. G.Saray benim evim. Bu benim ailem. Ailemin yanına geldim. 'Size ihtiyacımız var' diyorlar ve sözleşmedeki rakamı kontrol etmeden imza atıyorum. Futbol oynarken, G.Saray'ın teklifinin 5 katından daha fazla teklif edildi ama Galatasaray'a imza attım. Ben Galatasaraylıyım."

50 YILDIR AYNI TERİM'İM
"Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden bu yana hep aynı Fatih Terim'im."
"G.Saray'da teknik direktörlüğümü yapan Malcolm Allison, EURO96'da koltuk değnekleriyle ziyarete geldi. Onu içeri almadılar. Ben tanıdım ve soyunma odasına soktum. Çok duygusaldı, 'Fatih seninle gurur duyuyorum' dedi."
"Galatasaray ile sadece birincilik başarıdır. Bir unvan aldıktan sonra, işiniz daha zor oluyor."
"İngiliz hocalardan ne öğrendin?" sorusuna Terim'in yanıtı "Disiplin! Disiplin ve ciddiyet."
Alex Ferguson'dan çok etkilendim. Türkiye'de onun gibi 27 yıl bir takımı çalıştırmak imkânsız. Türkiye'de 27 yıl, 50 yıl gibi olur."
"2000'de Leeds United maçını kaybetseydik benim için daha iyi olurdu ve Leeds taraftarları hayatta kalırdı. Her zaman o Leeds taraftarlarını düşünürüm. İnşallah huzur içinde uyurlar."
"UEFA Kupası'nı kazandığımızda çılgın pres yapıyorduk. Maçlar sırasında rakipler oyuncularıma '14 kişi mi oynuyorsunuz?' diyordu."

TERİM'İN EVİNE GİDİYORUM DE TRAFİK AÇILIR!
THE Athletic ekibi, röportaja geç kaldıklarını ve İstanbul trafiğini hafife aldıklarını söylerken bu konuda Fatih Terim'den özür dilediklerini açıkladı. Bu özüre ise Terim, "Şoföre Terim'in evine gittiğini söyle. O zaman, zamanında burada olacaksın" yanıtı verdi.

YAKINDA GELECEK İÇİN KARARIMI VERECEĞIM
"GELECEĞİM hakkında karar vermedim. Yakında karar vereceğim. Ama şu an bilmiyorum. Kazandığım tüm şampiyonluklardan çok daha önemlisi şu; Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istiyorum."

MİLLİ TAKIM DAHA ZOR
"Milli Takım mı, Galatasaray mı daha zor?" sorusuna deneyimli teknik adamın cevabı şu oldu: "Milli Takım, çünkü tüm ülkeden sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı ve beyaz, kırmızı ve sarı değil. Herkes seni sorgular. Bunu hissedersin. Galatasaray'da sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumluluğunuz var."

FUTBOL ASLA DURMAZ
"BÜYÜK oyunculara teknik direktörlük yaptım. Şimdi çocuklarımdan daha küçük futbolcular var. Futbol asla durmaz. Geçiş oyunları artıyor. Geçmişte rakibin oynamasını engellemek popülerdi. Artık insanlar bu takımları izlemekten hoşlanmıyor. İnsanlar sert bir maç izlemek istiyor ama top oynanan."

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
Ünlü model Bella Hadid, Filistin ve Ukrayna'yı kıyaslayıp Instagram'ın ikiyüzlü tutumuna isyan etti
Halkın 20 milyon lirasını köşkü için harcadı
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim suskunluğunu bozdu: G.Saray’dan başkası olmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA