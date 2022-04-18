Fatih Terim suskunluğunu bozdu: G.Saray’dan başkası olmaz

“Sezon başı G.Saray’da devrim olması gerektiğine karar verdim. ‘Kolay olmayacak’ dedim. Ayrılık beklediğim bir şey değildi.”
"G.Saray'a biletim tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. G.Saray benim evim." G.Saray'da ocak ayında görevden alınan ve ardından sessizliğe bürünen Fatih Terim, suskunluğunu İngiliz basınından The Athletic'e bozdu. "Türkiye'deG.Saray'dan başka takım çalıştırırmısınız?" sorusuna "İmkânsız" yanıtını veren İmparator, şu sözlerle yaşadığı süreci ve G.Saray'a bağlılığını anlattı: "Sezon başı G.Saray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık, beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için zamana ihtiyacım var. G.Saray'a biletimhep tek yöndür. Başka bir Türkkulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Kulübüm, beni istediğinde 'Hayır' diyemedim. G.Saray benim evim. Bu benim ailem. Ailemin yanına geldim. 'Size ihtiyacımız var' diyorlar ve sözleşmedeki rakamı kontrol etmeden imza atıyorum. Futbol oynarken, G.Saray'ın teklifinin 5 katından dahafazla teklif edildi ama Galatasaray'a imza attım. Ben Galatasaraylıyım."
50 YILDIR AYNI TERİM'İM
"Karakterimi hiç değiştirmedim. 50yıl önce Galatasaray'a geldiğimden buyana hep aynı Fatih Terim'im."
"G.Saray'da teknik direktörlüğümüyapan Malcolm Allison, EURO96'da koltukdeğnekleriyle ziyarete geldi. Onuiçeri almadılar. Ben tanıdım ve soyunmaodasına soktum. Çok duygusaldı, 'Fatihseninle gurur duyuyorum' dedi."
"Galatasaray ile sadece birincilikbaşarıdır. Bir unvan aldıktan sonra, işinizdaha zor oluyor."
"İngiliz hocalardan ne öğrendin?"sorusuna Terim'in yanıtı "Disiplin!Disiplin ve ciddiyet."
Alex Ferguson'dan çok etkilendim.Türkiye'de onun gibi 27 yıl bir takımıçalıştırmak imkânsız. Türkiye'de 27 yıl,50 yıl gibi olur."
"2000'de Leeds United maçını kaybetseydikbenim için daha iyi olurdu veLeeds taraftarları hayatta kalırdı. Herzaman o Leeds taraftarlarını düşünürüm.İnşallah huzur içinde uyurlar."
"UEFA Kupası'nı kazandığımızda çılgınpres yapıyorduk. Maçlar sırasındarakipler oyuncularıma '14 kişi mi oynuyorsunuz?'diyordu."
TERİM'İN EVİNE GİDİYORUM DE TRAFİK AÇILIR!
THE Athletic ekibi, röportaja geç kaldıklarını ve İstanbul trafiğini hafife aldıklarını söylerken bu konuda Fatih Terim'den özür dilediklerini açıkladı. Bu özüre ise Terim, "Şoföre Terim'inevine gittiğini söyle. Ozaman, zamanındaburada olacaksın" yanıtı verdi.
YAKINDA GELECEK İÇİN KARARIMI VERECEĞIM
"GELECEĞİMhakkında karar vermedim. Yakında karar vereceğim. Ama şu an bilmiyorum. Kazandığım tüm şampiyonluklardan çok daha önemlisi şu; Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istiyorum."
MİLLİ TAKIM DAHA ZOR
"Milli Takım mı, Galatasaray mı daha zor?" sorusuna deneyimli teknik adamın cevabı şu oldu: "Milli Takım, çünkü tüm ülkeden sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızıve beyaz, kırmızı ve sarı değil.Herkes seni sorgular. Bunu hissedersin. Galatasaray'da sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumluluğunuz var."
FUTBOL ASLA DURMAZ
"BÜYÜK oyunculara teknik direktörlük yaptım. Şimdi çocuklarımdan daha küçük futbolcular var. Futbol asla durmaz. Geçiş oyunları artıyor. Geçmişterakibin oynamasını engellemekpopülerdi. Artık insanlar bu takımları izlemekten hoşlanmıyor. İnsanlar sert bir maç izlemek istiyor ama top oynanan."