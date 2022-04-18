Güven’in yeni rotası Almanya

Siyah-beyazlılarda bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.Adı Trabzonspor ile de anılan Güven'in, yıllık ücret isteğinde Beşiktaş yönetimi ile arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu ve her geçen gün takımda kalma ihtimalinin azaldığı belirtildi. Öte yandan yeni sezonda 6 ya da 7 takviye yapmayı planlayanifade edildi.Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, Giresun maçında zorunlu Welinton değişikliği dışında kadroyu bozmadı. Kart cezalısı olan sambacının yerine savunmada Necip'i oynatan Fransız hoca, geriye kalan 10 oyuncusunu iki haftadır olduğu gibi sahaya sürdü.Düşme hattıyla arasındaki farkı iyice açan Giresunspor'u dün taraftarı yalnız bırakmadı. Maç sonunda futbolcular, tribünlere giderek teşekkür ederken Zeki Yavru, "Allah sizden razı olsun" dedi.