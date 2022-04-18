Kocaman’dan Terim itirafı!

SEZON başında Başakşehir'i çalıştıran ancak 8 maç sonunda takımıyla yolları ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, futbolculuk dönemiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. NTV'ye konuşan 57 yaşındaki hoca, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik.8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeyle, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirirdi. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir, bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum" dedi