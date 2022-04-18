Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaman’dan Terim itirafı!
Giriş Tarihi: 18.4.2022

Kocaman’dan Terim itirafı!

Kocaman’dan Terim itirafı!
SEZON başında Başakşehir'i çalıştıran ancak 8 maç sonunda takımıyla yolları ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, futbolculuk dönemiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. NTV'ye konuşan 57 yaşındaki hoca, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım, Fatih Hoca (Terim) o zaman 'Kapımız size açık' dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeyle, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirirdi. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir, bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum" dedi

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
Ünlü model Bella Hadid, Filistin ve Ukrayna'yı kıyaslayıp Instagram'ın ikiyüzlü tutumuna isyan etti
Halkın 20 milyon lirasını köşkü için harcadı
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaman’dan Terim itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA