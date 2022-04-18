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Giriş Tarihi: 18.4.2022

MHK’de toplu istifa

MHK’de toplu istifa

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, dün istifalarını TFF yönetimine sunarak görevlerinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in istifası sonrasında ayrılıklar MHK ile devam etti… Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sürekli istifaya davet ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi dün görevden ayrıldı. Gündoğdu ve ekibi, mart ayında aralarında Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı çok sayıda hakemi listeden çıkarırken bu konuda desteklerin yanı sıra bir kısımdan da baskı görmüştü. Nihat Özdemir'in ayrılığı, Tahkim Kurulu'nun görevden alınan 13 hakemin başvurusunu haklı bulmasının ardından Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK de istifasını TFF yönetimine verdi.

SABRİ ÇELİK 3. KEZ GELİYOR
Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık koltuğunun 1 numaralı adayı Sabri Çelik... 23 Temmuz 2004 ile 5 Mayıs 2005 yılları arasında da bu görevi yapan Çelik, 13 Şubat 2019-4 Temmuz 2019 arasında ikinci kez başkanlık yapmıştı. 63 yaşındaki Çelik'in, 3. defa MHK'nin başına geçmesi bekleniyor.

BIR GÖRÜŞ
Erman TOROĞLU
Temizlemek isteyenleri hakemler temızledı
Servet Yardımcı'nın dik durmaya gücü yetmedi. Nihat Özdemir bu konuda dik durdu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmedi, istifa ettirildi! Gruplar, TFF'den bazılarını daha istifa ettirip yeni bir federasyon başkanı seçmek istiyorlar. Servet Yardımcı, Ferhat Gündoğdu ile çalışamayacaklarını ifade etti. "Sen dayanamayacaksın, ben de dayanamıyorum" dedi. Yeni klasmanlar yapılacaktı. Yönetmelikler çıkaracaklardı. Şimdi bu gruplar tekrardan hoplayacaklar. Maçlar, VARAVAR dahil olmak üzere 4 yıldır zaman zaman masada oynanıyordu. Şimdi tam bir rezillik göreceğiz. Türk futbolundaki rezilliğin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Hakemleri temizlemek isteyen grupları hakem grupları temizledi.

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MHK’de toplu istifa
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