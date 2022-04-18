MHK’de toplu istifa

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in istifası sonrasında ayrılıklar MHK ile devam etti… Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sürekli istifaya davet ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi dün görevden ayrıldı. Gündoğdu ve ekibi,Nihat Özdemir'in ayrılığı, Tahkim Kurulu'nun görevden alınan 13 hakemin başvurusunu haklı bulmasının ardından Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK de istifasını TFF yönetimine verdi.Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık koltuğunun 1 numaralı adayı Sabri Çelik... 23 Temmuz 2004 ile 5 Mayıs 2005 yılları arasında da bu görevi yapan Çelik, 13 Şubat 2019-4 Temmuz 2019 arasında ikinci kez başkanlık yapmıştı. 63 yaşındaki Çelik'in, 3. defa MHK'nin başına geçmesi bekleniyor.Erman TOROĞLUTemizlemek isteyenleri hakemler temızledıYardımcı'nın dik durmaya gücü yetmedi. Nihat Özdemir bu konuda dik durdu.Gruplar, TFF'den bazılarını daha istifa ettirip yeni bir federasyon başkanı seçmek istiyorlar. Servet Yardımcı, Ferhat Gündoğdu ile çalışamayacaklarını ifade etti.dedi. Yeni klasmanlar yapılacaktı. Yönetmelikler çıkaracaklardı. Şimdi bu gruplar tekrardan hoplayacaklar. Maçlar, VARAVAR dahil olmak üzere 4 yıldır zaman zaman masada oynanıyordu. Şimdi tam bir rezillik göreceğiz. Türk futbolundaki rezilliğin artarak devam edeceğini düşünüyorum.