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Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:05 Son Güncelleme: 18.4.2022 17:21

Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika: MHK’nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu

Son dakika haberine göre; Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Sabri Çelik oldu. MHK üyeleri ise Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar ve Dursun Cumali Sucu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE İSMAİL ERGÜNEŞ ATANDI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi." denildi.

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Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu
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