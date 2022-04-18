Zirve Arda’nın

225 dakikaya 3 gol 2 asist sığdıran genç yetenek, 45 dakikada bir tabelayı değiştirip Avrupa’nın en iyisi oldu
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyükişler yaparak Avrupa'da zirveyeoturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225dakika giyen Arda, bu süreye3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı. Arda'yı 15 maçta 257dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle51.4 dakikada bir tabelayıdeğiştiren Bayern Münih'in 33yaşındakisantrforuMaxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.
SAHNE GENÇ YILDIZLARIN
F.BAHÇE'NİN Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına yarın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı özel maçta bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak görülen 17 yaşındaki Arda Güler ile 15 yaşındaki İsak Vural ilk kez A Takım'da bir arada oynama şansı bulacak.