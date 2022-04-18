Zirve Arda’nın

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler,Sarı-lacivertli formayı ligde sadeceArda,Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı. Arda'yı16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.F.BAHÇE'NİN Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına yarın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı özel maçta bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak görülen 17 yaşındaki Arda Güler ile 15 yaşındaki İsak Vural ilk kez A Takım'da bir arada oynama şansı bulacak.