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Giriş Tarihi: 19.4.2022

B planı Buksa

B planı Buksa

ABD’de New England forması giyen 1.93’lük golcüyü takibe alan siyah-beyazlı yönetim, maliyet araştırmasına başladı. Şartlar uyarsa görüşmeler start alacak

Gol yollarındaki sorunu Giresun maçında da devam eden Beşiktaş, yeni sezonda birinci santrfor olarak Alexander Sörloth'u hedefe koymuştu. Ancak bu transferde olumlu sonuç alınmaması ihtimaline karşı alternatif plan da belirlendi. Siyah-beyazlılar listeye Polonya Milli Takımı'nın oyuncusu Adam Buksa'yı yazdı. Ismael'in istediği 'hava toplarında etkili santrfor' tanımına uyan 1.93'lük futbolcu için maliyet sorgulaması başladı. Aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek Buksa'nın şartları uygun olursa Sörloth ile eş şekilde görüşmeler başlayacak. Norveçli olmazsa Polonyalı bitirilmeye çalışılacak.

7 MAÇ, 3 GOL, 2 ASİST
Kariyerini ABD'de sürdüren ve New England forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynadı.

ÇİN'DEN ALEX'E TEKLIF
BEŞIKTAŞ'TA istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan Alex Teixeira sezon sonu yolculuğa hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcuya Arap kulüplerinin ardından Çin'den de teklifler geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Alex'ten bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde.

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B planı Buksa
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