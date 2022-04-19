B planı Buksa

Gol yollarındaki sorunu Giresun maçında da devam eden Beşiktaş, yeni sezonda birinci santrfor olarak Alexander Sörloth'u hedefe koymuştu.Ismael'in istediği 'hava toplarında etkili santrfor' tanımına uyan 1.93'lük futbolcu için maliyet sorgulaması başladı. Aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek Buksa'nın şartları uygun olursa Sörloth ile eş şekilde görüşmeler başlayacak. Norveçli olmazsa Polonyalı bitirilmeye çalışılacak.Kariyerini ABD'de sürdüren ve New England forması giyenBEŞIKTAŞ'TA istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan Alex Teixeira sezon sonu yolculuğa hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcuya Arap kulüplerinin ardından Çin'den de teklifler geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Alex'ten bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde.