Freiburg, Almanya Kupası’nda finale çıktı!

Freiburg 34. dakikada Vincenzo Grifo'nun penaltından attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hamburg 88. dakikada Robert Glatzel'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.