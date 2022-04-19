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Giriş Tarihi: 20.4.2022 01:06 Son Güncelleme: 20.4.2022 01:06

Freiburg, Almanya Kupası’nda finale çıktı!

AA
Freiburg, Almanya Kupası’nda finale çıktı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg deplasmanda Bundesliga 2 takımlarından Hamburg’u 3-1 yenerek Almanya Kupası’nda finale yükseldi.

Freiburg, Almanya Kupası yarı final maçında Volkspark Stadı'nda Hamburg'a konuk oldu. Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Freiburg 11. dakikada Nils Petersen ve 17. dakikada Nicolas Höfler'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Freiburg 34. dakikada Vincenzo Grifo'nun penaltından attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hamburg 88. dakikada Robert Glatzel'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle turu geçen Freiburg, Almanya Kupası'nda ilk kez adını finale yazdırdı. Diğer finalist, 20 Nisan Çarşamba günü Leipzig-Union Berlin arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

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Freiburg, Almanya Kupası’nda finale çıktı!
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