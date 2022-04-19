Inter, Milan’ı devirdi finale yükseldi!

Milano'nun iki dev takımı, kupa yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda bir kez daha kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Inter, henüz 4. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.