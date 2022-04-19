Inter, Milan’ı devirdi finale yükseldi!

Milano'nun iki dev takımı, kupa yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda bir kez daha kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Inter, henüz 4. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.
Martinez, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin 82. dakikasında Inter'in yeni transferlerinden Robin Gosens, farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.
Bu sonuçla Inter, 2010-2011 sezonundan bu yana kupada ilk kez finale çıktı. Mavi-siyahlı takım, o sezon finalde Palermo'yu 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında Juventus ile Fiorentina bugün karşılaşacak. Juventus, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fiorentina'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırlayacak.