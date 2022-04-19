Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 19.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 19.4.2022 14:52

Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi sona erdi!

İHA
Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi sona erdi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Karadeniz temsilcisi Samsunspor’da flaş ayrılık kararı. Kırmızı beyazlı ekip, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sezon sonuna kadar takımın başında ise Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın olacağı belirtildi.

Samsunspor'da, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Sezon sonuna kadar takımın başında ise Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın olacağı belirtildi.


Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Samsunspor Futbol Akademimizin Direktörlük görevine devam edecektir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Bakan Bilgin bayram ikramiyesi için tarih verdi! Emekli bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi?
SON DAKİKA: Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor! Bir tek orada zorunlu olacak! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı...
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
SON DAKİKA | 8 parçaya ayırıp yol kenarına atmıştı! Vahşi cinayette flaş gelişme...
Yıldız Tilbe ile dalga geçen Şahan Gökbakar’a sosyal medyada tepki yağdı! Konu ciddi makarayı bırak Şahan
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki Kur'an provokasyonuna sert tepki: Arasam bana bir saat hikaye anlatacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor’da Fuat Çapa dönemi sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA