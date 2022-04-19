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Giriş Tarihi: 19.4.2022 17:44 Son Güncelleme: 19.4.2022 17:52

Son dakika: Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...

Son dakika: Galatasaray’dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...

Son dakika haberi... Galatasaray'da 30 Nisan tarihinde gerçekleşmesi beklenen seçim, mahkeme kararıyla yapılamayacak. Mahkeme, genel kurul toplantısı için ihtiyati tedbir kararı aldı. Galatasaray ise konuyla ilgili açıklama yaptı ve itiraz edildiğini açıkladı.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçim genel kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Sarı-kırmızılılar, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.

Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz."

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Son dakika: Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...
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