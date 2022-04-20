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Giriş Tarihi: 20.4.2022 15:37 Son Güncelleme: 20.4.2022 15:41

Fenerbahçe, Rize deplasmanı için hız kesmedi! Szalai'nin durumu...

Fenerbahçe, Rize deplasmanı için hız kesmedi! Szalai’nin durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, antrenmanlara ara vermeden devam etti. İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber çıkışa geçen sarı lacivertliler, 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İşte antrenmandan tüm detaylar...

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Shakhtar Donetsk maçında görev alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.

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Fenerbahçe, Rize deplasmanı için hız kesmedi! Szalai'nin durumu...
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