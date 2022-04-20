Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı.