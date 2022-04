Fenerbahçeli Diego Rossi'den Dünya Kupası sözleri! "Her şeyi yapacağım..."

Sezon başı Fenerbahçe'ye transferinin ardından geçirdiği adaptasyon süreciyle ilgili Rossi, "Her ülkenin her ligin kendine has özellikleri var. Bu anlamda benim ülkemde, Uruguay'daki futbolu kıyasladığımda buradaki özelliklerin benzer olduğunu düşünüyorum. Bunun da benim adaptasyon sürecime çok yardımı olduğunu düşünüyorum. Her ligin farklı özellikleri olduğu için bu adaptasyon süreci bazı oyuncular için daha uzun bazı oyuncular içinse daha kısa olabiliyor. Ama her oyuncu mümkün olan en kısa sürede bu süreci atlatmak istiyor" şeklinde konuştu.