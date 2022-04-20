Fenerbahçeli Diego Rossi'den Dünya Kupası sözleri! "Her şeyi yapacağım..."

"KALEYE YAKIN OYNAMAYI SEVİYORUM"

Gol atmayı seven bir oyuncu olduğunu ifade eden Rossi, saha içinde pozisyonu ve oyuncu özellikleriyle ilgili, "Oyuncular her zaman takımına yardım etmek ister. Bu golle de olabilir, asistle de olabilir. Ama her zaman oyuncular takımına yardım etmek ister. Özellikle forvet oyuncuları gol anlamında yardımda bulunmak ister. Ben de bu şekilde gollerime devam etmek istiyorum. Benim de oyun tarzım bu. Dikine oynamayı ve her zaman kaleye yakın oynamayı seviyorum. Pozisyonum gereği özelliklerim bu şekilde. Maçlara hazırlandığımız bu yoğun dönemlerde güzel bir ortama sahip olmak oyuncular için çok önemli. Almış olduğumuz sonuçların da içerideki ortama olumlu anlamda etkisi oluyor. Şu ana kadar güzel gidiyor. Aynı dili konuşuyor olmanın büyük bir önemi var. Takımımızın içinde İngilizce konuşan çok fazla oyuncu var. Herkes birbiriyle rahat bir şekilde iletişim kurabiliyor. Herkesin birbiriyle arasının iyi olması çok önemli" açıklamasında bulundu.