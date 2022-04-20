Omar borcunu ödüyor

alatasaray kariyerinde ilk asistini Yeni Malatya maçında yapan Omar Elabdellaoui'nin gol sevinci ise ofsayta takıldı. Sağ bekte hocası Torrent'in ilk tercihi olan Norveçli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe borcunu ödüyor. Sarı-kırmızılıların, oynamadığı dönem dahil Omar'ın ücretinin tamamını ödediği öğrenildi. Yönetimin ayrıcaortaya çıktı.Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra Galatasaray'a hareket getiren Halil Dervişoğlu, Yeni Malatya maçında bulduğu ilk 11 şansını iyi değerlendirdi. Golünü atan ve Torrent'in gözüne giren Halil, Altay deplasmanında da formayı kaptı. Gomis yine yedek soyunacak. Sakatlığı geçen Mohamed ise bu hafta kadroya alınacak.