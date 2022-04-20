Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Omar borcunu ödüyor
Giriş Tarihi: 20.4.2022

Omar borcunu ödüyor

Omar borcunu ödüyor

G.Saray’ın, oynamadığı dönemde dahi maaşını ödediği Norveçli, performansıyla karşılığını veriyor

Galatasaray kariyerinde ilk asistini Yeni Malatya maçında yapan Omar Elabdellaoui'nin gol sevinci ise ofsayta takıldı. Sağ bekte hocası Torrent'in ilk tercihi olan Norveçli futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe borcunu ödüyor. Sarı-kırmızılıların, oynamadığı dönem dahil Omar'ın ücretinin tamamını ödediği öğrenildi. Yönetimin ayrıca ABD'ye gözü için kornea nakline giden 30 yaşındaki oyuncunun yol masrafı ve hastane giderlerini de karşıladığı ortaya çıktı.

Halil Dervişoğlu formayı kaptı
Fenerbahçe derbisinde oyuna girdikten sonra Galatasaray'a hareket getiren Halil Dervişoğlu, Yeni Malatya maçında bulduğu ilk 11 şansını iyi değerlendirdi. Golünü atan ve Torrent'in gözüne giren Halil, Altay deplasmanında da formayı kaptı. Gomis yine yedek soyunacak. Sakatlığı geçen Mohamed ise bu hafta kadroya alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Bakanı Akar'dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
İspanya'da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Omar borcunu ödüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA