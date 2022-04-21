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Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:50

Altay için tek çıkış yolu kazanmak

Altay için tek çıkış yolu kazanmak

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, rakibini mağlup ederek kümede kalma umutlarını son 4 haftaya taşımak istiyor.

Sezonun bitimine 5 hafta kala 30 puanla kümede kalma barajının 10 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisinin bu hafta alınacak sonuçlara göre matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar zorlu Galatasaray sınavında puan kaybetmesi halinde Demir Grup Sivasspor (42), Yukatel Kayserispor (42), Gaziantep FK (41) ve GZT Giresunspor'un (40) alacağı skorlar neticesinde lige mendil sallayabilir.

Ligde cumartesi günü Giresunspor'un deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Altay rakibini yakalama ihtimalini korumak için Galatasaray karşısında en az 1 puana ihtiyaç duyacak. Aynı gün Gaziantep FK evinde Göztepe'yi pazar günü ise Kayserispor deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederse, siyah-beyazlılar iki rakibini yakalama umudunu sürdürmek için 3 puan kazanmak zorunda kalacak. Altay 1 puan alması durumunda, pazartesi günü Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalsa bile Sivas temsilcisini sezon sonunda ikili averaj nedeniyle geride bırakamayacak.

KAYBEDERSE HÜSRAN

Evinde Galatasaray'a mağlup olması halinde bitime 4 maç kala 30 puanda kalacak Altay'ın kümede kalma umudu mucizelere bağlı olacak. Bu hafta Altay yenilirse Giresunspor'un (40) puan kaybı yaşaması, Gaziantep FK (41) ve Kayserispor'un (42) ise haftayı puansız kapatması gerekecek. İkili averajda Sivasspor (42) ve Gaziantep'in gerisinde, Kayserispor'un önünde yer alan Altay, 36'ncı haftada konuk edeceği Giresunspor'a ilk yarıda 3-1 mağlup olmuştu.

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Altay için tek çıkış yolu kazanmak
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