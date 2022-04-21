Andreas Cornelius, Hollandalı ikizini buldu!

Tabzonspor Kulübü o anların videosunu, "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa, o da iki Cornelius'tur." başlığıyla sosyal medyadan paylaştı. Bordo-mavili kulübün paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada Kiewet ile sohbet eden Cornelius, Hollandalı taraftara imzalı formasını hediye etti.