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Giriş Tarihi: 21.4.2022 18:09 Son Güncelleme: 21.4.2022 18:10

Andreas Cornelius, Hollandalı ikizini buldu!

AA
Andreas Cornelius, Hollandalı ikizini buldu!

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı futbolsever Meine Kiewet ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün golcü oyuncusu Cornelius'a benzerliği ile dikkat çeken Meine Kiewet, Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında 19 Nisan'da Medical Park Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını arkadaşlarıyla birlikte tribünden takip etti.

Trabzonspor karşılaşmayı 87. dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 kazandı. Maçın son bölümünde gelen golün ardından Trabzonsporlu taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Cornelius'un attığı golün ardından sevinci kameraya yansıyan Kiewet, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Taraftarlarca sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Bu görüntüler üzerine Trabzonspor Kulübü de Kiewet'e ulaşarak, kendisini Cornelius ile buluşturdu.

Tabzonspor Kulübü o anların videosunu, "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa, o da iki Cornelius'tur." başlığıyla sosyal medyadan paylaştı. Bordo-mavili kulübün paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada Kiewet ile sohbet eden Cornelius, Hollandalı taraftara imzalı formasını hediye etti.

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Andreas Cornelius, Hollandalı ikizini buldu!
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