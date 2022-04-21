Haftaya ligde düdük çalıyor

MHK'nınyeni başkanı Sabri Çelik bugün Riva'da hakemlerle bir araya gelecek. Çelik, ligin kalan 5 haftalık bölümü ile ilgili olarak hakemlere bir konuşma yapacak. Toplantıya kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu tarafından görevlerine iade edilen 13 hakem de (Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya, Mete Kalkavan) davet edildi. Bu isimlerden biri olan Çakır, Dünya Kupası aday hakem semineri için Polonya'da bulunduğundan dolayı toplantıya katılamayacak. Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri bugün açıklanacak. Kadro dışı kalan isimlerin de gelecek haftadan itibaren görev almaya başlaması bekleniyor.